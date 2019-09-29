أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة. وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين. "سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.

"آل قريش" إلى المرتبة العاشرة بوزارة التجارة والاستثمار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة.



وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين.



"سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 07:17 PM

"آل قريش" إلى المرتبة العاشرة بوزارة التجارة والاستثمار تمنى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين





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أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة.



وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين.



"سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.