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"آل قريش" إلى المرتبة العاشرة بوزارة التجارة والاستثمار

تمنى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة.

وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين.

"سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.

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"آل قريش" إلى المرتبة العاشرة بوزارة التجارة والاستثمار
سبق

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة.

وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين.

"سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:17 PM

"آل قريش" إلى المرتبة العاشرة بوزارة التجارة والاستثمار

تمنى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والاستثمار، قرارًا بترقية مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، محمد صالح آل قريش إلى المرتبة العاشرة.

وعبّر "آل قريش" عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار على تلك الثقة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عونًا له في حياته العملية وعند حسن ظن المسؤولين.

"سبق" تهنئ "آل قريش" بالترقية، متمنّية له حياة عملية موفقة.

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