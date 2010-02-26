وكيل إمارة الباحة يشيد بالقرية التراثية.. ويؤكد: "مشرفة لإنسان المنطقة"

زار الجنادرية بتوجيه من "حسام بن سعود"

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، زار وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق قرية الباحة التراثية بالجنادرية، واطلع خلال زيارته على ما تحتويه القرية من أركان وأجنحة تعرض موروث وتراث منطقة الباحة والمشغولات اليدوية والحرف اليدوية.

واستمع الوكيل إلى شرح من مدير التطوير السياحي رئيس وفد المنطقة المشارك محمد غرم الله لافي عن القرية التراثية وما تحتويه من أركان وفعاليات تقدم للزوار والضيوف والطراز المعماري للقرية الذي يلفت الأنظار للقرية كونه محط مشاهدة الجميع، وتجول بأركان القرية وشاهد عرضاً مرئياً بالصالة التفاعلية السينمائية التي تعرض مقومات منطقة الباحة السياحية والاقتصادية والتنموية، وزار جناح جامعة الباحة مطلعاً على ما يحويه الجناح من عرض لكافة أنشطة وبرامج الجامعة.

وشاهد الوكيل فلكلور العرضة الشعبية التي تقدم بالقرية واطلع على الألوان التي تحرص القرية على تقديمها والتعريف بها، بعد ذلك اطلع على الموقع المقرر أن يتم ضمه للقرية للتوسع به لزيادة المشاركات لتضم تراث المنطقة بشكل أكبر.

وفِي نهاية زيارته أكد في تصريح له أن قرية الباحة التراثية "مشرفة لإنسان المنطقة"، وأضاف: أود أن أقول للجميع أن الباحة في غدٍ أفضل مع حسام الأمير.. مع حسام التطوير.. مع حسام الإنسان، مؤكداً اعتزازه بقرية الباحة التراثية بالجنادرية وما تحوية من تراث وموروث عريق عن منطقة الباحة، منوهًا بالمتابعة والدعم من قبل أمير منطقة الباحة.

وبين أن مشاركة العام القادم ستشهد تطوراً يهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المهرجان من خلال التوسع في المقر وزيادة في عدد الحرفيين والمشاركين، متمنياً التوفيق للجميع، وقدم شكره وتقديره لكافة العاملين بالقرية وما يقدم من جهود موفقة رافعاً شكره وبالغ تقديره لأمير الباحة على دعمه ومتابعته لمشاركة منطقة الباحة.