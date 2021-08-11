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محافظ الجموم يتفقد موسم حصاد وجني التمور في "رهاط"

وقف خلال الزيارة على أحوال المزارعين وتلمس احتياجاتهم

زار محافظ الجموم فهد بن منير القثامي؛ مركز رهاط الذي يبعد 130 كم شمال شرق مكة المكرمة، بمناسبة الانتهاء من حصاد وجني التمور، برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس سالم بن باتع البشري.

وبمشاركة الجهات ذات العلاقة (مركز رهاط - بلدية مدركة - الجمعيات الخيرية- مركز التنمية الاجتماعية- شرطة المحافظة - شيوخ وأعيان المحافظة - ومزارعي المحافظة)، حيث تم الوقوف على مزارع مركز رهاط وزيارة (عين النبي)، وقد تفقد المحافظ خلال الزيارة أحوال المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

يُذكر أن رهاط تشتهر بكثرة النخيل ولا تكاد تذكر رهاط إلا ويذكر نخلها وتمرها وخصوبة أرضها مما جعلها مرتعًا يرتاده الناس لوفرة إنتاجها وخصوصًا من التمور فيها أكثر من أربعين ألف نخلة، تتميز بجودة أصنافها المتنوعة مثل المتلبن واللبانة والمشوكـة والحمري واللونات والتي يفيض إنتاجها على أهل المنطقة، ويقومون بتصديره خارج المنطقة.


وشكر المزارعون محافظ الجموم على الاهتمام ودعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

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محافظ الجموم يتفقد موسم حصاد وجني التمور في "رهاط"
سبق

زار محافظ الجموم فهد بن منير القثامي؛ مركز رهاط الذي يبعد 130 كم شمال شرق مكة المكرمة، بمناسبة الانتهاء من حصاد وجني التمور، برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس سالم بن باتع البشري.

وبمشاركة الجهات ذات العلاقة (مركز رهاط - بلدية مدركة - الجمعيات الخيرية- مركز التنمية الاجتماعية- شرطة المحافظة - شيوخ وأعيان المحافظة - ومزارعي المحافظة)، حيث تم الوقوف على مزارع مركز رهاط وزيارة (عين النبي)، وقد تفقد المحافظ خلال الزيارة أحوال المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

يُذكر أن رهاط تشتهر بكثرة النخيل ولا تكاد تذكر رهاط إلا ويذكر نخلها وتمرها وخصوبة أرضها مما جعلها مرتعًا يرتاده الناس لوفرة إنتاجها وخصوصًا من التمور فيها أكثر من أربعين ألف نخلة، تتميز بجودة أصنافها المتنوعة مثل المتلبن واللبانة والمشوكـة والحمري واللونات والتي يفيض إنتاجها على أهل المنطقة، ويقومون بتصديره خارج المنطقة.


وشكر المزارعون محافظ الجموم على الاهتمام ودعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
11:18 PM

محافظ الجموم يتفقد موسم حصاد وجني التمور في "رهاط"

وقف خلال الزيارة على أحوال المزارعين وتلمس احتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار محافظ الجموم فهد بن منير القثامي؛ مركز رهاط الذي يبعد 130 كم شمال شرق مكة المكرمة، بمناسبة الانتهاء من حصاد وجني التمور، برفقة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، المهندس سالم بن باتع البشري.

وبمشاركة الجهات ذات العلاقة (مركز رهاط - بلدية مدركة - الجمعيات الخيرية- مركز التنمية الاجتماعية- شرطة المحافظة - شيوخ وأعيان المحافظة - ومزارعي المحافظة)، حيث تم الوقوف على مزارع مركز رهاط وزيارة (عين النبي)، وقد تفقد المحافظ خلال الزيارة أحوال المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

يُذكر أن رهاط تشتهر بكثرة النخيل ولا تكاد تذكر رهاط إلا ويذكر نخلها وتمرها وخصوبة أرضها مما جعلها مرتعًا يرتاده الناس لوفرة إنتاجها وخصوصًا من التمور فيها أكثر من أربعين ألف نخلة، تتميز بجودة أصنافها المتنوعة مثل المتلبن واللبانة والمشوكـة والحمري واللونات والتي يفيض إنتاجها على أهل المنطقة، ويقومون بتصديره خارج المنطقة.


وشكر المزارعون محافظ الجموم على الاهتمام ودعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم.

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