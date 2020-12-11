كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات مليونان و323 ألفاً و845 إصابة

حصيلة الوفيات 55 ألفاً و265 حالة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و323 ألفاً و845 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 55 ألفاً و265 حالة.