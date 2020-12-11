النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات مليونان و323 ألفاً و845 إصابة

حصيلة الوفيات 55 ألفاً و265 حالة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و323 ألفاً و845 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 55 ألفاً و265 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات مليونان و323 ألفاً و845 إصابة
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و323 ألفاً و845 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 55 ألفاً و265 حالة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
02:12 PM

كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات مليونان و323 ألفاً و845 إصابة

حصيلة الوفيات 55 ألفاً و265 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
106

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و323 ألفاً و845 إصابة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 55 ألفاً و265 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,503
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,501
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,966

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة