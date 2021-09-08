الإمارات تعتمد تطبيقات "كورونا" الخليجية للدخول إلى أراضيها

ضمن حرصها على تسهيل الحركة والتنقل بين دول "مجلس التعاون"

أكّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، الدكتور سيف الظاهري؛ أنه وحرصاً على تسهيل الحركة والتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ تم اعتماد تطبيقات "كوفيد-19" الخاصة بهذه الدول والمعتمدة من وزارة الصحة في كل دولة للدخول إلى دولة الإمارات.

وقال "الظاهري" وفق صحيفة "البيان": سيتم استخدام هذه التطبيقات لإثبات حالة التطعيم والفحوصات من خارج الدولة مع التزام القادمين من دول مجلس التعاون بجميع البروتوكولات الخاصة بدخول الدولة يشمل ذلك إجراء فحص PCR حسب البروتوكولات الموضوعة مع ضرورة إبراز النتائج.

وأضاف: سيتم السماح باستخدام هذه التطبيقات لدخول أي مواقع تعمل بنظام المرور الأخضر بشرط ألا يكون قد مر على الجرعة الثانية وفقاً لنوع اللقاح أكثر من 6 أشهر أو حاصل على الجرعة الداعمة حسب المدة الزمنية المعتمدة في هذه الدول.

وأردف خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، فقد تقرر إجراء الفحوصات المخبرية PCR لجميع الطلبة والكوادر الإدارية والأكاديمية والفنية من فئة المطعمين مجاناً كل 30 يوماً في جميع المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة، وسيتم الإعلان عن مراكز الفحص التي ستقدم الفحص مجاناً لهذه الفئة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والصحي، إضافة إلى توفيره في المنشآت التعليمية.

وقال "الظاهري": دولة الإمارات اتسمت باحترافية إدارتها جائحة "كوفيد-19"، وتمت الإشارة إلى أنها من أنجح النماذج العالمية في إدارة الأزمة، بجانب مبادراتها الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: نؤكّد مرونة وجاهزية الدولة لمواجهة كافة الظروف الاستثنائية، وذلك بفضل النهج الاستباقي في مواجهة التحديات ودعم القرارات بناءً على قراءة ودراسة الظروف ووضع الخطط والإستراتيجيات لاحتواء تداعيات الجائحة.

وأردف: لا ننسى الدور الإعلامي الوطني الذي تعامل مع الجائحة بنزاهة وشفافية مطلقة وعكس الرسائل الإستراتيجية للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي أبرز النموذج الإماراتي بكفاءة واحترافية عالية.