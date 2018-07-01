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"تربة".. مهرجان التمور يرى النور بعد اختيار الموقع المناسب

يجري العمل على إنهاء التجهيزات والانطلاق قريباً

عقدت اللجنة التنظيمية لمهرجان التمور بمحافظة تربة صباح اليوم اجتماعاً برئاسة نائب المشرف العام لمهرجان التمور بمحافظة تربة رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي وبحضور كل من: مساعد المشرف العام سعود بن محمد البقمي ، مشرف اللجان الفرعية فضاء بن مفرح البقمي ، نائب رئيس اللجان المهندس أحمد فواز الحربي ، المدير التنفيذي للمهرجان سعد حنيف البقمي .

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بإقامة المهرجان والتي تصب في انجاح هذا المهرجان الأول من جميع النواحي بعد ذلك خرج جميع الأعضاء للوقوف على عدد من المواقع المقترحة لإقامة المهرجان وتم إختيار الساحة الشعبية بأن تكون هي المقر المناسب من حيث الموقع والمساحة والتجهيزات المتوفرة وستقوم تقوم البلدية من الغد بالعمل على تهيئة المكان وتجهيزه فيما سيقوم جميع الاعضاء بالعمل على انهاء الترتيبات المتطلبه للمهرجان كلاً فيما يخصه.


يذكر بأن هذا المهرجان هو الأول على مستوى المحافظة وحظي بإهتمام كبير من محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي ورئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي وعدد من المسؤلين والمهتمين في زراعة النخيل بالمحافظة، وكان من المفترض إقامته العام الماضي الا انه تعثر بسبب الموقع وبعض الاجراءات النظامية وهاهو الآن يرى النور بعد أن تم تحديد الموقع.

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"تربة".. مهرجان التمور يرى النور بعد اختيار الموقع المناسب
سبق

عقدت اللجنة التنظيمية لمهرجان التمور بمحافظة تربة صباح اليوم اجتماعاً برئاسة نائب المشرف العام لمهرجان التمور بمحافظة تربة رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي وبحضور كل من: مساعد المشرف العام سعود بن محمد البقمي ، مشرف اللجان الفرعية فضاء بن مفرح البقمي ، نائب رئيس اللجان المهندس أحمد فواز الحربي ، المدير التنفيذي للمهرجان سعد حنيف البقمي .

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بإقامة المهرجان والتي تصب في انجاح هذا المهرجان الأول من جميع النواحي بعد ذلك خرج جميع الأعضاء للوقوف على عدد من المواقع المقترحة لإقامة المهرجان وتم إختيار الساحة الشعبية بأن تكون هي المقر المناسب من حيث الموقع والمساحة والتجهيزات المتوفرة وستقوم تقوم البلدية من الغد بالعمل على تهيئة المكان وتجهيزه فيما سيقوم جميع الاعضاء بالعمل على انهاء الترتيبات المتطلبه للمهرجان كلاً فيما يخصه.


يذكر بأن هذا المهرجان هو الأول على مستوى المحافظة وحظي بإهتمام كبير من محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي ورئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي وعدد من المسؤلين والمهتمين في زراعة النخيل بالمحافظة، وكان من المفترض إقامته العام الماضي الا انه تعثر بسبب الموقع وبعض الاجراءات النظامية وهاهو الآن يرى النور بعد أن تم تحديد الموقع.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:39 PM

"تربة".. مهرجان التمور يرى النور بعد اختيار الموقع المناسب

يجري العمل على إنهاء التجهيزات والانطلاق قريباً

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سعد البقمي - تربة
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عقدت اللجنة التنظيمية لمهرجان التمور بمحافظة تربة صباح اليوم اجتماعاً برئاسة نائب المشرف العام لمهرجان التمور بمحافظة تربة رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي وبحضور كل من: مساعد المشرف العام سعود بن محمد البقمي ، مشرف اللجان الفرعية فضاء بن مفرح البقمي ، نائب رئيس اللجان المهندس أحمد فواز الحربي ، المدير التنفيذي للمهرجان سعد حنيف البقمي .

وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بإقامة المهرجان والتي تصب في انجاح هذا المهرجان الأول من جميع النواحي بعد ذلك خرج جميع الأعضاء للوقوف على عدد من المواقع المقترحة لإقامة المهرجان وتم إختيار الساحة الشعبية بأن تكون هي المقر المناسب من حيث الموقع والمساحة والتجهيزات المتوفرة وستقوم تقوم البلدية من الغد بالعمل على تهيئة المكان وتجهيزه فيما سيقوم جميع الاعضاء بالعمل على انهاء الترتيبات المتطلبه للمهرجان كلاً فيما يخصه.


يذكر بأن هذا المهرجان هو الأول على مستوى المحافظة وحظي بإهتمام كبير من محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي ورئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي وعدد من المسؤلين والمهتمين في زراعة النخيل بالمحافظة، وكان من المفترض إقامته العام الماضي الا انه تعثر بسبب الموقع وبعض الاجراءات النظامية وهاهو الآن يرى النور بعد أن تم تحديد الموقع.

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