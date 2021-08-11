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مستشارة تربوية: تربية الأجيال يجب أن يتعاون معها الإعلام الناضج لبث كل ما هو نافع

لصنع جيل يواكب ما عُمل له من تحديثات وتطورات بيئية وتقنية

قالت المستشارة الأسرية صفاء العمير إنه لم ينتهِ غزو الفكر وتجنيده لخدمة الإرهاب إلا وبدأت الألعاب القتالية التي تبث روح العداوة في النفس البشرية وسلب أموال الناس بغير حق من السرقة وغيرها، منتقدة ما ينشره الإعلام بكل ما به من قوة في حشو الفكر بالسيناريوهات القتالية المضاف عليه العنصرية الطائفية والتفكك المجتمعي وتجنيد العقول في تجهيزها للحملات الإرهابية.

وأضافت في السابق كنا نعاني من خطورة الألعاب القتالية (ببجي)، واليوم شاع مسلسل (رشاش) في أدنى وأوقع مستويات التمثيل، بتصوير البطولة والشجاعة في شخص قاطع طريق، أخذ أموال الناس بالباطل، وقام بترهيب الآمنين في تهديد الأطفال والنساء، مما جعل رفع السلاح وسفك الدماء صورة ذهنية مُرسخة بعقول الأطفال والمراهقين وكأن المشهد بطولي، يتنافس الأطفال في تمثيله وتبنى تلك الشخصيات، بدلاً من ترسيخ سيّر الصحابة والخلفاء والكثير من القصص التي شاهدنا وقائعها بالحاضر من سيّر الشهداء لأبطالنا في الحد الجنوبي".

وأوضحت "العمير" أن التأثير النفسي والاجتماعي على الطفل في تصوير اللقطات التي من المفترض أن تكون بالفكر أنها خاطئة ومع تكرارها وتمجيدها وتجديد صورها تذبل غريزة الخوف على الإنسان من القتل، وأن الدماء لابد لها بأن تُسال، والحياة والمجد للقاتل.

وأكدت "العمير" أن تربية الأجيال إن لم يتعاون معها الإعلام الناضج في بث كل ما هو نافع لصنع جيل يواكب ما عُمل له من تحديثات وتطورات بيئية و تقنية، ودولة وضعت مبدأها "الإنسان أولاً" ليكمل المسيرة في البناء، والمسؤولية التي تقع على عاتق الإخوة المعلمون والمعلمات في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، لا الإرهاب والتفكك المجتمعي.

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مستشارة تربوية: تربية الأجيال يجب أن يتعاون معها الإعلام الناضج لبث كل ما هو نافع
سبق

قالت المستشارة الأسرية صفاء العمير إنه لم ينتهِ غزو الفكر وتجنيده لخدمة الإرهاب إلا وبدأت الألعاب القتالية التي تبث روح العداوة في النفس البشرية وسلب أموال الناس بغير حق من السرقة وغيرها، منتقدة ما ينشره الإعلام بكل ما به من قوة في حشو الفكر بالسيناريوهات القتالية المضاف عليه العنصرية الطائفية والتفكك المجتمعي وتجنيد العقول في تجهيزها للحملات الإرهابية.

وأضافت في السابق كنا نعاني من خطورة الألعاب القتالية (ببجي)، واليوم شاع مسلسل (رشاش) في أدنى وأوقع مستويات التمثيل، بتصوير البطولة والشجاعة في شخص قاطع طريق، أخذ أموال الناس بالباطل، وقام بترهيب الآمنين في تهديد الأطفال والنساء، مما جعل رفع السلاح وسفك الدماء صورة ذهنية مُرسخة بعقول الأطفال والمراهقين وكأن المشهد بطولي، يتنافس الأطفال في تمثيله وتبنى تلك الشخصيات، بدلاً من ترسيخ سيّر الصحابة والخلفاء والكثير من القصص التي شاهدنا وقائعها بالحاضر من سيّر الشهداء لأبطالنا في الحد الجنوبي".

وأوضحت "العمير" أن التأثير النفسي والاجتماعي على الطفل في تصوير اللقطات التي من المفترض أن تكون بالفكر أنها خاطئة ومع تكرارها وتمجيدها وتجديد صورها تذبل غريزة الخوف على الإنسان من القتل، وأن الدماء لابد لها بأن تُسال، والحياة والمجد للقاتل.

وأكدت "العمير" أن تربية الأجيال إن لم يتعاون معها الإعلام الناضج في بث كل ما هو نافع لصنع جيل يواكب ما عُمل له من تحديثات وتطورات بيئية و تقنية، ودولة وضعت مبدأها "الإنسان أولاً" ليكمل المسيرة في البناء، والمسؤولية التي تقع على عاتق الإخوة المعلمون والمعلمات في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، لا الإرهاب والتفكك المجتمعي.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:43 PM

مستشارة تربوية: تربية الأجيال يجب أن يتعاون معها الإعلام الناضج لبث كل ما هو نافع

لصنع جيل يواكب ما عُمل له من تحديثات وتطورات بيئية وتقنية

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عوض الفهمي - جدة
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قالت المستشارة الأسرية صفاء العمير إنه لم ينتهِ غزو الفكر وتجنيده لخدمة الإرهاب إلا وبدأت الألعاب القتالية التي تبث روح العداوة في النفس البشرية وسلب أموال الناس بغير حق من السرقة وغيرها، منتقدة ما ينشره الإعلام بكل ما به من قوة في حشو الفكر بالسيناريوهات القتالية المضاف عليه العنصرية الطائفية والتفكك المجتمعي وتجنيد العقول في تجهيزها للحملات الإرهابية.

وأضافت في السابق كنا نعاني من خطورة الألعاب القتالية (ببجي)، واليوم شاع مسلسل (رشاش) في أدنى وأوقع مستويات التمثيل، بتصوير البطولة والشجاعة في شخص قاطع طريق، أخذ أموال الناس بالباطل، وقام بترهيب الآمنين في تهديد الأطفال والنساء، مما جعل رفع السلاح وسفك الدماء صورة ذهنية مُرسخة بعقول الأطفال والمراهقين وكأن المشهد بطولي، يتنافس الأطفال في تمثيله وتبنى تلك الشخصيات، بدلاً من ترسيخ سيّر الصحابة والخلفاء والكثير من القصص التي شاهدنا وقائعها بالحاضر من سيّر الشهداء لأبطالنا في الحد الجنوبي".

وأوضحت "العمير" أن التأثير النفسي والاجتماعي على الطفل في تصوير اللقطات التي من المفترض أن تكون بالفكر أنها خاطئة ومع تكرارها وتمجيدها وتجديد صورها تذبل غريزة الخوف على الإنسان من القتل، وأن الدماء لابد لها بأن تُسال، والحياة والمجد للقاتل.

وأكدت "العمير" أن تربية الأجيال إن لم يتعاون معها الإعلام الناضج في بث كل ما هو نافع لصنع جيل يواكب ما عُمل له من تحديثات وتطورات بيئية و تقنية، ودولة وضعت مبدأها "الإنسان أولاً" ليكمل المسيرة في البناء، والمسؤولية التي تقع على عاتق الإخوة المعلمون والمعلمات في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، لا الإرهاب والتفكك المجتمعي.

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