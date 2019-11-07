أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة "جندي" على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين الموضحة في موقع أبشر للتوظيف. وأشارت "الإدارة" إلى أنه يفضل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول. وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدة أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة. وأشارت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر - التوظيف ابتداءً من يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : http://www.jobs.sa .

"الجوازات": فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي برتبة جندي.. الأحد القادم ماجد الرفاعي سبق 2019-11-07 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة "جندي" على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين الموضحة في موقع أبشر للتوظيف.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه يفضل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدة أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

وأشارت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر - التوظيف ابتداءً من يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : http://www.jobs.sa .

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 06:24 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 07:04 PM

"الجوازات": فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي برتبة جندي.. الأحد القادم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر - التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة "جندي" على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين الموضحة في موقع أبشر للتوظيف.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه يفضل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدة أنه تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

وأشارت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر - التوظيف ابتداءً من يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : http://www.jobs.sa .