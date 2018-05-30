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"نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد

شدد على ضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (السبت)، إلى وقفة جادة في محاربة الفساد، ومنع المال السياسي من الظهور في الانتخابات المقبلة، عبر مواقف سياسية جادة، وقوانين حاسمة.

ولفت "صالح" لدى مخاطبته المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني "شركاء"، إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة.

وبيّن أن المرحلة تستدعي تكاتف جهود المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، لإجراء إصلاحات بنيوية حقيقية تزيل الفجوة الواضحة بين الشعب والسياسيين منذ سنوات، وإجراء تعديلات دستورية، وانتخابات نزيهة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب الرئيس العراقي منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عملية تعبئة عامة بين كافة أطياف الشعب؛ لضمان نزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف فيه، وهي مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وشدد "صالح" على ضرورة الاحتكام للشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام السياسي في البلاد عبر الانتخابات"، وضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في هذه المرحلة الخطيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد
سبق

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (السبت)، إلى وقفة جادة في محاربة الفساد، ومنع المال السياسي من الظهور في الانتخابات المقبلة، عبر مواقف سياسية جادة، وقوانين حاسمة.

ولفت "صالح" لدى مخاطبته المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني "شركاء"، إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة.

وبيّن أن المرحلة تستدعي تكاتف جهود المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، لإجراء إصلاحات بنيوية حقيقية تزيل الفجوة الواضحة بين الشعب والسياسيين منذ سنوات، وإجراء تعديلات دستورية، وانتخابات نزيهة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب الرئيس العراقي منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عملية تعبئة عامة بين كافة أطياف الشعب؛ لضمان نزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف فيه، وهي مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وشدد "صالح" على ضرورة الاحتكام للشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام السياسي في البلاد عبر الانتخابات"، وضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في هذه المرحلة الخطيرة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:46 PM

"نمرّ بمرحلة خطيرة".. الرئيس العراقي يدعو إلى وقفة جادة في محاربة الفساد

شدد على ضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (السبت)، إلى وقفة جادة في محاربة الفساد، ومنع المال السياسي من الظهور في الانتخابات المقبلة، عبر مواقف سياسية جادة، وقوانين حاسمة.

ولفت "صالح" لدى مخاطبته المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني "شركاء"، إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة.

وبيّن أن المرحلة تستدعي تكاتف جهود المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، لإجراء إصلاحات بنيوية حقيقية تزيل الفجوة الواضحة بين الشعب والسياسيين منذ سنوات، وإجراء تعديلات دستورية، وانتخابات نزيهة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وطالب الرئيس العراقي منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عملية تعبئة عامة بين كافة أطياف الشعب؛ لضمان نزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف فيه، وهي مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وشدد "صالح" على ضرورة الاحتكام للشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام السياسي في البلاد عبر الانتخابات"، وضرورة محافظة القوى السياسية على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في هذه المرحلة الخطيرة.

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