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"الأمر بالمعروف" تجتمع بقيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج

لبحث سبل التنسيق والتعاون مع الجانبين خلال الموسم

عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج لبحث سبل التعاون والتكامل بين أنشطة الرئاسة وبرامجها في موسم الحج مع نظرائهم في الوزارة.

وخلال الاجتماع ثمن مدير محفظة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بوزارة الحج سلطان متبولي الجهود والبرامج التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج، مشيداً بالدور الفاعل والعمل التوعوي النوعي للرئاسة خلال هذا الموسم العظيم الذي تستعد له العديد من القطاعات بكافة إمكاناتها ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس عناية حكومة المملكة العربية السعودية بهذه الشعيرة.

وعرض وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، خارطة عمل الرئاسة خلال موسم حج عام 1440هـ وخططها التنفيذية في الجانب الميداني والتوعوي، مؤكداً على التخصص النوعي لمشاركة الرئاسة من خلال مهامها ومسؤولياتها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي، واطلع المجتمعون على مسار الدراسات البحثية التي أجرتها الرئاسة لقياس أثر الوسائل التوعوية على الحجاج.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد حشدت طاقاتها البشرية والتوعوية والتقنية للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ وأعدت الخطط للجان المشاركة مستفيدة من خبرتها في القيام بدورها الحيوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال هذا الموسم.

حضر الاجتماع أمين عام وحدة الحج بالرئاسة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد بن سعود المجيش، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

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"الأمر بالمعروف" تجتمع بقيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج
سبق

عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج لبحث سبل التعاون والتكامل بين أنشطة الرئاسة وبرامجها في موسم الحج مع نظرائهم في الوزارة.

وخلال الاجتماع ثمن مدير محفظة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بوزارة الحج سلطان متبولي الجهود والبرامج التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج، مشيداً بالدور الفاعل والعمل التوعوي النوعي للرئاسة خلال هذا الموسم العظيم الذي تستعد له العديد من القطاعات بكافة إمكاناتها ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس عناية حكومة المملكة العربية السعودية بهذه الشعيرة.

وعرض وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، خارطة عمل الرئاسة خلال موسم حج عام 1440هـ وخططها التنفيذية في الجانب الميداني والتوعوي، مؤكداً على التخصص النوعي لمشاركة الرئاسة من خلال مهامها ومسؤولياتها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي، واطلع المجتمعون على مسار الدراسات البحثية التي أجرتها الرئاسة لقياس أثر الوسائل التوعوية على الحجاج.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد حشدت طاقاتها البشرية والتوعوية والتقنية للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ وأعدت الخطط للجان المشاركة مستفيدة من خبرتها في القيام بدورها الحيوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال هذا الموسم.

حضر الاجتماع أمين عام وحدة الحج بالرئاسة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد بن سعود المجيش، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:04 PM

"الأمر بالمعروف" تجتمع بقيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج

لبحث سبل التنسيق والتعاون مع الجانبين خلال الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج لبحث سبل التعاون والتكامل بين أنشطة الرئاسة وبرامجها في موسم الحج مع نظرائهم في الوزارة.

وخلال الاجتماع ثمن مدير محفظة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بوزارة الحج سلطان متبولي الجهود والبرامج التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج، مشيداً بالدور الفاعل والعمل التوعوي النوعي للرئاسة خلال هذا الموسم العظيم الذي تستعد له العديد من القطاعات بكافة إمكاناتها ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس عناية حكومة المملكة العربية السعودية بهذه الشعيرة.

وعرض وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، خارطة عمل الرئاسة خلال موسم حج عام 1440هـ وخططها التنفيذية في الجانب الميداني والتوعوي، مؤكداً على التخصص النوعي لمشاركة الرئاسة من خلال مهامها ومسؤولياتها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي، واطلع المجتمعون على مسار الدراسات البحثية التي أجرتها الرئاسة لقياس أثر الوسائل التوعوية على الحجاج.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد حشدت طاقاتها البشرية والتوعوية والتقنية للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ وأعدت الخطط للجان المشاركة مستفيدة من خبرتها في القيام بدورها الحيوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال هذا الموسم.

حضر الاجتماع أمين عام وحدة الحج بالرئاسة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد بن سعود المجيش، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

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