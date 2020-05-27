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كورونا حول العالم.. ارتفاع في الإصابات والوفيات تتجاوز 350 ألفاً

تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة

أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94.8 ألف، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 87.8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عدّاد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681.4 ألف حالة) والبرازيل (391.2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266.5 ألف) وإسبانيا (236.2 ألف) وإيطاليا (230.5 ألف).

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كورونا حول العالم.. ارتفاع في الإصابات والوفيات تتجاوز 350 ألفاً
سبق

أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94.8 ألف، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 87.8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عدّاد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681.4 ألف حالة) والبرازيل (391.2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266.5 ألف) وإسبانيا (236.2 ألف) وإيطاليا (230.5 ألف).

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:57 AM

كورونا حول العالم.. ارتفاع في الإصابات والوفيات تتجاوز 350 ألفاً

تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94.8 ألف، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 87.8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عدّاد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681.4 ألف حالة) والبرازيل (391.2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266.5 ألف) وإسبانيا (236.2 ألف) وإيطاليا (230.5 ألف).

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