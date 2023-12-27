"تخفيضات هواوي الكبرى".. خصومات هائلة وعروض خاصة على عدة منتجات

تشمل مجموعة مختارة من الحواسيب والأجهزة اللوحية وغيرها

كعادتها في توفير الأفضل لعملائها، تقدم شركة هواوي تك إنفستمنت في المملكة العربية السعودية، مجموعة من العروض المشوقة للمستهلكين مع خصومات ضخمة على مختلف الأجهزة خلال فترة التخفيضات الكبرى لدى هواوي.

ويأتي مهرجان التخفيضات بعد نجاح النسخة السابقة، ويمتد من 22 وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويمنح المستهلكين في المملكة فرصةً ليكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة واستمتاعًا مع مجموعة رائعة من أجهزة هواوي.

وتوفر مجموعة عروض تخفيضات هواوي الكبرى، خصومات على الأسعار وباقات الهدايا التي تشمل العديد من المنتجات ومن ضمنها: شاشة HUAWEI Vision S 65 التي توفر دقة 4K، وميزات اتصال حصرية، وميزة مكالمة فيديو MeeTime، وحاسوب HUAWEI Matebook D15 i3 الذي يتميز بشاشة FullView مقاس 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل، ويدعم تقنية Huawei SuperCharge، وحاسوب HUAWEI Matebook 13 i5 الذي يدعم شاشة عرض HuAWEI FullView 2K، ويأتي مع ميزات العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration، وجهاز HUAWEI MatePad 10.4 64GB LTE اللوحي الذي يتضمن شاشة Fullview بدقة 2K مع ألوان غنية ودقة مذهلة بقياس 2000 × 1200، وجهاز MatePad Pro 12.6 اللوحي الذي تم تجهيزه بأسرع معالج كيرين 9000E مع نظام تبريد، وشاشة HUAWEI OLED FullView مقاس 12.6 بوصة، والتي تغطي ما نسبته 90% من مساحة الشاشة إلى الجسم.

وسيبلغ سعر شاشة HUAWEI Vision S 65 خلال فترة التخفيضات الكبرى لدى هواوي 3599 ريالًا سعوديًّا بخصم 20%، ويتضمن العرض باقة هدايا بقيمة 399 ريالًا سعوديًّا.

بينما يبلغ سعرHUAWEI Matebook D15 i3 1.999 ريالًا سعوديًّا بتخفيض 23%، ويأتي مع حقيبة وفأرة كهدايا مجانية بقيمة 268 ريالًا سعوديًّا. ويبلغ سعر حاسوب Matebook 13 i5 3.499 ريالًا سعوديًّا بخصم 13%، ويأتي مع حقيبة وفأرة وقاعدة للوصلات كهدايا بقيمة 268 ريالًا سعوديًّا.

ولن تتوقف العروض عند هذا الحد؛ حيث سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad 10.4 اللوحي بسعة 64 جيجابايت LTE بسعر 999 ريالًا سعوديًّا بتخفيض 21% عن السعر العادي، وسيتضمن العرض باقة هدايا هواوي التي تشمل: مكبر صوت وضوء بقيمة 189 ريالًا سعوديًّا. كما انخفض سعر جهاز MatePad Pro 12.6 اللوحي إلى 2.999 ريالًا سعوديًّا، بحسم 17%، ويأتي مع حقيبة HUAWEI Matebook X وحقيبة ظهر كلاسيكية بقيمة 1.198 ريالًا سعوديًّا.

وللمزيد من المعلومات حول تخفيضات هواوي الكبرى، يرجى زيارة: https://bit.ly/30Y1moE