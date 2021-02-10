النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحسيناً للمشهد الحضاري.. رفع ١٦ طناً من المتروكات في سوق الحراج بالدمام

خلال حملة نفّذتها تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة لمنع الافتراش في الطرقات

نفّذت أمانة الشرقية وشرطة الشرقية، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش في الطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل؛ أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع 16 طناً من المتروكات.

وبيّن أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتاً إلى أن الحملات تمّ تنفيذها لمنع الافتراش في الطرقات وضبط الباعة الجائلين.

وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تمّ ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة، وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

من جهة أخرى، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ٦٤ منشأة بمحافظة القطيف غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة على الأسواق والمراكز التجارية كافة، وذلك خلال الأيام الستة الماضية.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفّذتها الأمانة خلال تلك الفترة ٤٠١ زيارة، في حين بلغ عدد البلاغات الاحترازية ١٧ بلاغاً، وأكّدت الأمانة متابعة الفرق الرقابية لتطبيق الإجراءات كافة من خلال الجولات الرقابية، للتأكّد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى التعاون معها والحرص على الإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوّه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.

أمانة الشرقية سوق الحراج بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحسيناً للمشهد الحضاري.. رفع ١٦ طناً من المتروكات في سوق الحراج بالدمام
سبق

نفّذت أمانة الشرقية وشرطة الشرقية، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش في الطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل؛ أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع 16 طناً من المتروكات.

وبيّن أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتاً إلى أن الحملات تمّ تنفيذها لمنع الافتراش في الطرقات وضبط الباعة الجائلين.

وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تمّ ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة، وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

من جهة أخرى، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ٦٤ منشأة بمحافظة القطيف غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة على الأسواق والمراكز التجارية كافة، وذلك خلال الأيام الستة الماضية.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفّذتها الأمانة خلال تلك الفترة ٤٠١ زيارة، في حين بلغ عدد البلاغات الاحترازية ١٧ بلاغاً، وأكّدت الأمانة متابعة الفرق الرقابية لتطبيق الإجراءات كافة من خلال الجولات الرقابية، للتأكّد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى التعاون معها والحرص على الإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوّه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:32 AM

تحسيناً للمشهد الحضاري.. رفع ١٦ طناً من المتروكات في سوق الحراج بالدمام

خلال حملة نفّذتها تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة لمنع الافتراش في الطرقات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
80

نفّذت أمانة الشرقية وشرطة الشرقية، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش في الطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل؛ أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع 16 طناً من المتروكات.

وبيّن أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتاً إلى أن الحملات تمّ تنفيذها لمنع الافتراش في الطرقات وضبط الباعة الجائلين.

وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تمّ ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة، وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

من جهة أخرى، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ٦٤ منشأة بمحافظة القطيف غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثّفة على الأسواق والمراكز التجارية كافة، وذلك خلال الأيام الستة الماضية.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفّذتها الأمانة خلال تلك الفترة ٤٠١ زيارة، في حين بلغ عدد البلاغات الاحترازية ١٧ بلاغاً، وأكّدت الأمانة متابعة الفرق الرقابية لتطبيق الإجراءات كافة من خلال الجولات الرقابية، للتأكّد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى التعاون معها والحرص على الإبلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوّه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,630
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,372

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة