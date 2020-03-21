ولعسير تنبيهان من 11 .. أجواء ماطرة في 10 مناطق على عهدة "الأرصاد"

تبدأ وتنتهي على فترات متباينة ويصحب أغلبها رياح سطحية مع تدنّ بمدى الرؤية

11 تنبيهاً تتعلّق بالأمطار أصدرتها "الأرصاد" خلال الساعات الماضية، مبشّرة بهطولات متفرقة تشمل 10 مناطق اليوم؛ حيث تبدأ الحالات وتنتهي بفترات متباينة على مدار اليوم، ويشمل أغلبها رياحاً سطحية مع تدنّ في مدى الرؤية.

الحدود الشمالية

البداية من الحدود الشمالية التي صدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بطريف وعرعر.

الشرقية

وفي الشرقية، تنبيه وتحديث لحالة وموقع الإنذار؛ وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية من 5 عصراً حتى الواحدة صباح الأحد، بالجبيل والخفجي والدمام والقطيف وبقيق وحفر الباطن.

تبوك

أما تبوك، فصدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة حتى الثامنة مساء اليوم، بتبوك وحقل وضباء.

المدينة المنوّرة

وصدر للمدينة المنوّرة تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة من الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة.

الجوف

تنبيه لاستمرار حالة أمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية حتى الحادية عشرة مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

القصيم

تنبيه لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنّ في الرؤية من السابعة مساء السبت حتى الواحدة صباح الأحد، بالوشم والشماسية وبريدة وعنيزة.

الباحة

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنّ في الرؤية حتى منتصف الليل بأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والطوال والدرب والريث والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب.

نجران

تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول حتى السادسة مساء اليوم، ببدر الجنوب وحبونا.

عسير

وصدر لعسير تنبيهان: الأول، تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنّ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم، تشمل بيشة وتثليث، والتنبيه الآخر للمنطقة هو تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبَرَد وسيول حتى السادسة مساء اليوم، تشمل معظم محافظات المنطقة.