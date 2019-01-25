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إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022

أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.

ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".

وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.

وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022
سبق

أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.

ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".

وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.

وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
06:23 PM

إدارة الاتفاق تمدد عقد الحارس رايس مبولحي حتى 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حارس الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد حتى عام 2022.

ووفق ما ذكره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إدارة النادي جددت عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022".

وكان مبولحي البالغ من العمر 32 عاماً قد التحق بنادي الاتفاق، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادماً من نادي فيلادلفيا يونيون الأمريكي قبل أن تمدد إدارة الاتفاق عقده في مارس الماضي لمدة ثلاث مواسم.

وسبق لمبولحي اللعب لأندية سسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي، فضلًا عن تجربة في الدوري الأمريكي مع فيلادلفيا يونيو.

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