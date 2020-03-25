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بالفيديو.."العرفج": ليتنا نعيد النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات الأكثر استخدامًا هذه الأيام

قال إن السعودية سجَّلت الريادة في عقد أول قمة رقمية افتراضية برئاسة خادم الحرمين

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفح" إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام، مؤكدًا أننا كنا نقول "العالم الأول" و"العالم الثالث"، واليوم تقدمت ‫السعودية، وأصبحت في العالم ما قبل الأول، ودول كبرى تأخرت إلى مرتبة العالم الثالث.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعودية سجّلت الريادة في عقد أول قمة رقمية افتراضية، يترأسها خادم الحرمين الشريفين، ووضعنا اللبنة الأولى لنصبح أوروبا الجديدة، ونكون العالم الأول.

كما أكد "العرفج" أن تأجيل أقساط البنوك يعتبر مثل الذي يفطر في رمضان، ويقضي بعده. مشيرًا إلى أن مال البنوك له أصحاب، ولا تُدار بالعواطف.

وفي سياق متصل، أوضح عامل المعرفة أننا نمرُّ بمرحلة ذهبية، وحظر التجول جعلنا نكتشف جماليات العزلة، ونعيد اكتشاف ذواتنا وأسرنا وأوطاننا. متمنيًا إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام.


أحمد العرفج عامل المعرفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.."العرفج": ليتنا نعيد النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات الأكثر استخدامًا هذه الأيام
سبق

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفح" إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام، مؤكدًا أننا كنا نقول "العالم الأول" و"العالم الثالث"، واليوم تقدمت ‫السعودية، وأصبحت في العالم ما قبل الأول، ودول كبرى تأخرت إلى مرتبة العالم الثالث.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعودية سجّلت الريادة في عقد أول قمة رقمية افتراضية، يترأسها خادم الحرمين الشريفين، ووضعنا اللبنة الأولى لنصبح أوروبا الجديدة، ونكون العالم الأول.

كما أكد "العرفج" أن تأجيل أقساط البنوك يعتبر مثل الذي يفطر في رمضان، ويقضي بعده. مشيرًا إلى أن مال البنوك له أصحاب، ولا تُدار بالعواطف.

وفي سياق متصل، أوضح عامل المعرفة أننا نمرُّ بمرحلة ذهبية، وحظر التجول جعلنا نكتشف جماليات العزلة، ونعيد اكتشاف ذواتنا وأسرنا وأوطاننا. متمنيًا إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام.


25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:59 PM

بالفيديو.."العرفج": ليتنا نعيد النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات الأكثر استخدامًا هذه الأيام

قال إن السعودية سجَّلت الريادة في عقد أول قمة رقمية افتراضية برئاسة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
11,390

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفح" إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام، مؤكدًا أننا كنا نقول "العالم الأول" و"العالم الثالث"، واليوم تقدمت ‫السعودية، وأصبحت في العالم ما قبل الأول، ودول كبرى تأخرت إلى مرتبة العالم الثالث.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن السعودية سجّلت الريادة في عقد أول قمة رقمية افتراضية، يترأسها خادم الحرمين الشريفين، ووضعنا اللبنة الأولى لنصبح أوروبا الجديدة، ونكون العالم الأول.

كما أكد "العرفج" أن تأجيل أقساط البنوك يعتبر مثل الذي يفطر في رمضان، ويقضي بعده. مشيرًا إلى أن مال البنوك له أصحاب، ولا تُدار بالعواطف.

وفي سياق متصل، أوضح عامل المعرفة أننا نمرُّ بمرحلة ذهبية، وحظر التجول جعلنا نكتشف جماليات العزلة، ونعيد اكتشاف ذواتنا وأسرنا وأوطاننا. متمنيًا إعادة النظر بأسعار الماء والكهرباء والاتصالات؛ كونها الأكثر استخدامًا هذه الأيام.


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