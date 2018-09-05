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الأرصاد في تنبيهٍ متقدم للطائف: أمطار رعدية تصحب بالبرد

قد تؤدي إلى جريان السيول وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

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الأرصاد في تنبيهٍ متقدم للطائف: أمطار رعدية تصحب بالبرد
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
02:55 PM

الأرصاد في تنبيهٍ متقدم للطائف: أمطار رعدية تصحب بالبرد

قد تؤدي إلى جريان السيول وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
7,278

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

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