أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

الأرصاد في تنبيهٍ متقدم للطائف: أمطار رعدية تصحب بالبرد فهد العتيبي سبق 2018-09-05 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.



وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 02:55 PM

الأرصاد في تنبيهٍ متقدم للطائف: أمطار رعدية تصحب بالبرد قد تؤدي إلى جريان السيول وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما للطائف من حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ، ورياح نشطة مثيرةً للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، وتشمل كلاً من "الشفا- وادي ليه - الهدا - الحوية - السيل الكبير" . بدأت الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.



وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف ، أنَ إدارته تهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ، وتوصي بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.