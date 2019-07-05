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العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات

مصادر "سبق": أحداثها وقعت قبل أسبوع ومعروفة الهوية من قبل المبلغ

فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.

تفصيلاً وبحسب مصادر "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.

وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.

وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.

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العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات
سبق

فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.

تفصيلاً وبحسب مصادر "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.

وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.

وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
11:34 PM

العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات

مصادر "سبق": أحداثها وقعت قبل أسبوع ومعروفة الهوية من قبل المبلغ

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هادي العصيمي - جدة
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12,788

فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.

تفصيلاً وبحسب مصادر "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.

وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.

وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.

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