النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل جابر" يستعرض الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار باليمن

خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل جابر" يستعرض الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار باليمن
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:49 PM

"آل جابر" يستعرض الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار باليمن

خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
428

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة