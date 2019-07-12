وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان.

مصرع وإصابة 45 شخصاً إثر هجوم انتحاري في أفغانستان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-12 لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 01:10 PM

مصرع وإصابة 45 شخصاً إثر هجوم انتحاري في أفغانستان نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام





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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.