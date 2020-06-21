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بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال.. إنجاز مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية بنجران

شملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية وعلامات أرضية بارزة عاكسة

أنجز فرع وزارة النقل بمنطقة نجران العديد من مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت ٣٤.٨٧٧.٩٢٠ مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان أن المشاريع المنجزة تأتي ضمن مبادرات وزارة النقل لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق الوزارة بمنطقة نجران، وشملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية "دهانات أرضية ثرموبلاستيك حرارية" بمساحة إجمالية قدرها 220 ألف متر مربع، وتركيب علامات أرضية بارزة عاكسة "عيون قطط ألمونيوم بعدد إجمالي 62 ألف قطعة، فيما بلغ عدد العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية 10 آلاف قطعة، وتركيب حواجز معدنية واقية بعارضة "جاردريل" بمسافة تقدر بـ 20 ألف متر طولي، وحواجز معدنية واقية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات قدرت بـ 500 متر طولي، وتوريد 6 أجهزة ماصة الصدمات، ووضع حواجز خرسانية "نيوجرسي" وجه واحد بمسافة تقدر بـ5800 متر طولي، وتركيب 600 لوحة إرشادية وتحذيرية، وأن العمل جارٍ على توريد عدد 4 لوحات إرشادية علوية، وتنفيذ بردورات خرسانية مسبقة الصب بطول 20 ألف متر طولي لتنظيم حركة المرور بالمنطقة؛ لتفادي مشاكل عكس السير علي شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازات التحذيرية على جانبي شبكة الطرق بالمنطقة بما يقارب 2000 كلم ضمن مشروع تنفيذ أعمال التقنية.

وأشار "آل عطشان" إلى أن المشاريع المنفذة شملت تركيب علامات التحكم المرورية العاكسة البلاستيكية بكمية إجمالية قدرت بـ 8 آلاف متر مربع، ضمن مشروع تجهيزات السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ 252 كلم طولي من السياج السلك عالي الشد "14 سلك" على جانبي طريق نجران - السليل وذلك لحماية مرتادي الطريق من خطر الإبل السائبة، مؤكداً تنفيذ 30 بوابه سهلة الفتح والغلق على كامل أعمال السياج؛ حرصاً من فرع الوزارة لخدمة أهالي المنطقة وضمان سلامة مستخدمي الطريق، ضمن مشروع التجهيزات للطرق المفردة والمزدوجة بمنطقة نجران.

وزارة النقل نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال.. إنجاز مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية بنجران
سبق

أنجز فرع وزارة النقل بمنطقة نجران العديد من مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت ٣٤.٨٧٧.٩٢٠ مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان أن المشاريع المنجزة تأتي ضمن مبادرات وزارة النقل لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق الوزارة بمنطقة نجران، وشملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية "دهانات أرضية ثرموبلاستيك حرارية" بمساحة إجمالية قدرها 220 ألف متر مربع، وتركيب علامات أرضية بارزة عاكسة "عيون قطط ألمونيوم بعدد إجمالي 62 ألف قطعة، فيما بلغ عدد العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية 10 آلاف قطعة، وتركيب حواجز معدنية واقية بعارضة "جاردريل" بمسافة تقدر بـ 20 ألف متر طولي، وحواجز معدنية واقية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات قدرت بـ 500 متر طولي، وتوريد 6 أجهزة ماصة الصدمات، ووضع حواجز خرسانية "نيوجرسي" وجه واحد بمسافة تقدر بـ5800 متر طولي، وتركيب 600 لوحة إرشادية وتحذيرية، وأن العمل جارٍ على توريد عدد 4 لوحات إرشادية علوية، وتنفيذ بردورات خرسانية مسبقة الصب بطول 20 ألف متر طولي لتنظيم حركة المرور بالمنطقة؛ لتفادي مشاكل عكس السير علي شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازات التحذيرية على جانبي شبكة الطرق بالمنطقة بما يقارب 2000 كلم ضمن مشروع تنفيذ أعمال التقنية.

وأشار "آل عطشان" إلى أن المشاريع المنفذة شملت تركيب علامات التحكم المرورية العاكسة البلاستيكية بكمية إجمالية قدرت بـ 8 آلاف متر مربع، ضمن مشروع تجهيزات السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ 252 كلم طولي من السياج السلك عالي الشد "14 سلك" على جانبي طريق نجران - السليل وذلك لحماية مرتادي الطريق من خطر الإبل السائبة، مؤكداً تنفيذ 30 بوابه سهلة الفتح والغلق على كامل أعمال السياج؛ حرصاً من فرع الوزارة لخدمة أهالي المنطقة وضمان سلامة مستخدمي الطريق، ضمن مشروع التجهيزات للطرق المفردة والمزدوجة بمنطقة نجران.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:54 AM

بتكلفة تجاوزت 34 مليون ريال.. إنجاز مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية بنجران

شملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية وعلامات أرضية بارزة عاكسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أنجز فرع وزارة النقل بمنطقة نجران العديد من مشاريع رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية بلغت ٣٤.٨٧٧.٩٢٠ مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان أن المشاريع المنجزة تأتي ضمن مبادرات وزارة النقل لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق الوزارة بمنطقة نجران، وشملت تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية "دهانات أرضية ثرموبلاستيك حرارية" بمساحة إجمالية قدرها 220 ألف متر مربع، وتركيب علامات أرضية بارزة عاكسة "عيون قطط ألمونيوم بعدد إجمالي 62 ألف قطعة، فيما بلغ عدد العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية 10 آلاف قطعة، وتركيب حواجز معدنية واقية بعارضة "جاردريل" بمسافة تقدر بـ 20 ألف متر طولي، وحواجز معدنية واقية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات قدرت بـ 500 متر طولي، وتوريد 6 أجهزة ماصة الصدمات، ووضع حواجز خرسانية "نيوجرسي" وجه واحد بمسافة تقدر بـ5800 متر طولي، وتركيب 600 لوحة إرشادية وتحذيرية، وأن العمل جارٍ على توريد عدد 4 لوحات إرشادية علوية، وتنفيذ بردورات خرسانية مسبقة الصب بطول 20 ألف متر طولي لتنظيم حركة المرور بالمنطقة؛ لتفادي مشاكل عكس السير علي شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازات التحذيرية على جانبي شبكة الطرق بالمنطقة بما يقارب 2000 كلم ضمن مشروع تنفيذ أعمال التقنية.

وأشار "آل عطشان" إلى أن المشاريع المنفذة شملت تركيب علامات التحكم المرورية العاكسة البلاستيكية بكمية إجمالية قدرت بـ 8 آلاف متر مربع، ضمن مشروع تجهيزات السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بالمنطقة، وتنفيذ 252 كلم طولي من السياج السلك عالي الشد "14 سلك" على جانبي طريق نجران - السليل وذلك لحماية مرتادي الطريق من خطر الإبل السائبة، مؤكداً تنفيذ 30 بوابه سهلة الفتح والغلق على كامل أعمال السياج؛ حرصاً من فرع الوزارة لخدمة أهالي المنطقة وضمان سلامة مستخدمي الطريق، ضمن مشروع التجهيزات للطرق المفردة والمزدوجة بمنطقة نجران.

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