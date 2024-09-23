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الإعلام الرياضي يطلب من رئيس نادي الاتحاد إثبات التهم الموجهة للإعلاميين

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبصورة عاجلة، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بإيضاح ما أدلى به مساء البارحة في برنامج الدوري مع وليد، متهماً (الحائلي) ثلاثة إعلاميين بطلب أموال أو الانقلاب على إدارته.

وجاء في البيان: يودّ الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرّف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها.

ووفقاً لما ورد في حديث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي، مساء أمس، عبر برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك؛ لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعاً، مجدداً تأكيده رفض أي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين.

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الإعلام الرياضي يطلب من رئيس نادي الاتحاد إثبات التهم الموجهة للإعلاميين
سبق

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبصورة عاجلة، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بإيضاح ما أدلى به مساء البارحة في برنامج الدوري مع وليد، متهماً (الحائلي) ثلاثة إعلاميين بطلب أموال أو الانقلاب على إدارته.

وجاء في البيان: يودّ الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرّف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها.

ووفقاً لما ورد في حديث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي، مساء أمس، عبر برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك؛ لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعاً، مجدداً تأكيده رفض أي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:00 PM

الإعلام الرياضي يطلب من رئيس نادي الاتحاد إثبات التهم الموجهة للإعلاميين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
14
3,175

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وبصورة عاجلة، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بإيضاح ما أدلى به مساء البارحة في برنامج الدوري مع وليد، متهماً (الحائلي) ثلاثة إعلاميين بطلب أموال أو الانقلاب على إدارته.

وجاء في البيان: يودّ الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرّف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها.

ووفقاً لما ورد في حديث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي، مساء أمس، عبر برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك؛ لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعاً، مجدداً تأكيده رفض أي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين.

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