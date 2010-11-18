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المنتخب السعودي قبل المغادرة للأردن.. بيتزي يستبعد سالم والغنام

استبعد خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي الثنائي لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام من القائمة المغادرة إلى الأردن لعدم جاهزيتهما، على أن يستكملا البرنامج العلاجي الخاص بهما في أنديتهما.

وأجرى المنتخب السعودي آخر حصة تدريبية له على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، قبل المغادرة إلى عمّان، حيث سيواجه بعد غدٍ الثلاثاء نظيره المنتخب الأردني في إطار برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019.

‏وشهدت الحصة التدريبية للأخضر مشاركة لاعب خط الوسط محمد كنو، في الوقت الذي واصل فيه لاعب الوسط سالم الدوسري التمارين التأهيلية الخاصة به في النادي الطبي، فيما خصص الجهاز الطبي للمدافع سلطان الغنام تمارين تأهيلية في الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخب السعودي قبل المغادرة للأردن.. بيتزي يستبعد سالم والغنام
سبق

استبعد خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي الثنائي لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام من القائمة المغادرة إلى الأردن لعدم جاهزيتهما، على أن يستكملا البرنامج العلاجي الخاص بهما في أنديتهما.

وأجرى المنتخب السعودي آخر حصة تدريبية له على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، قبل المغادرة إلى عمّان، حيث سيواجه بعد غدٍ الثلاثاء نظيره المنتخب الأردني في إطار برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019.

‏وشهدت الحصة التدريبية للأخضر مشاركة لاعب خط الوسط محمد كنو، في الوقت الذي واصل فيه لاعب الوسط سالم الدوسري التمارين التأهيلية الخاصة به في النادي الطبي، فيما خصص الجهاز الطبي للمدافع سلطان الغنام تمارين تأهيلية في الملعب.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:59 PM

المنتخب السعودي قبل المغادرة للأردن.. بيتزي يستبعد سالم والغنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استبعد خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي الثنائي لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام من القائمة المغادرة إلى الأردن لعدم جاهزيتهما، على أن يستكملا البرنامج العلاجي الخاص بهما في أنديتهما.

وأجرى المنتخب السعودي آخر حصة تدريبية له على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، قبل المغادرة إلى عمّان، حيث سيواجه بعد غدٍ الثلاثاء نظيره المنتخب الأردني في إطار برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019.

‏وشهدت الحصة التدريبية للأخضر مشاركة لاعب خط الوسط محمد كنو، في الوقت الذي واصل فيه لاعب الوسط سالم الدوسري التمارين التأهيلية الخاصة به في النادي الطبي، فيما خصص الجهاز الطبي للمدافع سلطان الغنام تمارين تأهيلية في الملعب.

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