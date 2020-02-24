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فيروس "كورونا" يلغي استضافة البحرين والكويت لمباراتي النصر والتعاون

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاثنين اعتذارهما عن استضافة أي مباريات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أحد أطرافها فريق إيراني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما ذكر الاتحادان . وبناءً على ذلك تقرر تأجيل مباراتي التعاون أمام برسبوليس الإيراني والنصر أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020 بسبب تفشي كورونا.

يذكر أن الدوري الإيراني شهد حالة إلغاء لمباراة بيروزي (المركز الأول) وسباهان (المركز الثالث) بعد عدم قدوم الأخير إلى ملعب أزادي في طهران لأداء اللقاء، بعد أن قرر اتحاد القدم هناك إقامة المواجهة خلف أبواب مغلقة ومن دون الجماهير بسبب كورونا، وسط اعتراض من إدارة سباهان.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد البحريني لكرة القدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم سباهان الإيراني النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيروس "كورونا" يلغي استضافة البحرين والكويت لمباراتي النصر والتعاون
سبق

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاثنين اعتذارهما عن استضافة أي مباريات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أحد أطرافها فريق إيراني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما ذكر الاتحادان . وبناءً على ذلك تقرر تأجيل مباراتي التعاون أمام برسبوليس الإيراني والنصر أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020 بسبب تفشي كورونا.

يذكر أن الدوري الإيراني شهد حالة إلغاء لمباراة بيروزي (المركز الأول) وسباهان (المركز الثالث) بعد عدم قدوم الأخير إلى ملعب أزادي في طهران لأداء اللقاء، بعد أن قرر اتحاد القدم هناك إقامة المواجهة خلف أبواب مغلقة ومن دون الجماهير بسبب كورونا، وسط اعتراض من إدارة سباهان.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:30 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:33 PM

فيروس "كورونا" يلغي استضافة البحرين والكويت لمباراتي النصر والتعاون

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
3,127

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاثنين اعتذارهما عن استضافة أي مباريات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أحد أطرافها فريق إيراني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما ذكر الاتحادان . وبناءً على ذلك تقرر تأجيل مباراتي التعاون أمام برسبوليس الإيراني والنصر أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020 بسبب تفشي كورونا.

يذكر أن الدوري الإيراني شهد حالة إلغاء لمباراة بيروزي (المركز الأول) وسباهان (المركز الثالث) بعد عدم قدوم الأخير إلى ملعب أزادي في طهران لأداء اللقاء، بعد أن قرر اتحاد القدم هناك إقامة المواجهة خلف أبواب مغلقة ومن دون الجماهير بسبب كورونا، وسط اعتراض من إدارة سباهان.

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