النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

"الرأس الأبيض".. مياه فيروزية ورمال ذهبية تُزين رحلات "الكروز" السياحية

إحدى الوجهات السياحية المميزة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بالمدينة المنورة

تستأنف رحلات الكروز البحرية نشاطها السياحي في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهةً نحو الشمال بعد أن فتحت الهيئة السعودية للسياحة المجال للشركات ضمن موسم "صيف السعودية" (تنفّس)، لتقديم خدماتها السياحية في هذا المسار للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تتخذ عدداً من المحطات على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومن بينها محطة ينبع، عند شاطئ الرأس الأبيض.

وجاء اختيار "الرأس الأبيض" ضمن محطات توقف رحلات الكروز السياحية الفاخرة؛ نظير مواصفاتها الجمالية الفريدة التي تميزها عن غيرها من المواقع الأخرى، ويقع في بلدة الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر وتتميز بموقعها الجغرافي والساحلي وبرمالها الذهبية وشواطئها الهادئة الجميلة التي تمتاز بالمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية، وسحر شعابها المرجانية.

وسمي شاطئ "الرأس الأبيض" بهذا الاسم؛ نظراً لرماله البيضاء وأجوائه الهادئة، وبسواحلها غير العميقة في بعض مناطقه، والتي تظهر أجزاء من قاع البحر وأحياءه المائية عند حدوث الجَزْر لمسافات تصل أحيانا إلى 500 متر داخل المياه، وهو ما جعل منه أنسب الأماكن المميزة لهواة الصيد والاستجمام، والباحثين عن الهدوء والأجواء الصافية، وهو بالإضافة إلى ذلك يعد أحد أبرز نقاط تجمع الطيور المهاجرة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وتعد "الرأس" إحدى الوجهات السياحية المميزة، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بمنطقة المدينة المنورة، ومما أضفى لها ميزة تاريخية ما تحتضنه من آثار قديمة تشهد على حضارة عريقة، قامت على ميناء الجار الأثري (أهم موانئ الجزيرة العربية)، وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر.

ومن المعالم المميزة التي تحتضنها البلدة إلى جانب منطقة الرأس الأبيض، مثل شواطئ "أبوعود"، و"الوزيف"، و"المغارة"، و"المرسى"، و"جزيرة الطيور"، ومنطقتي "منطقة آثار الجار، والبريكة"، بالإضافة إلى نهاية شاطئ الرأس الأبيض (اللسان).

رحلات الكروز البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرأس الأبيض".. مياه فيروزية ورمال ذهبية تُزين رحلات "الكروز" السياحية
سبق

تستأنف رحلات الكروز البحرية نشاطها السياحي في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهةً نحو الشمال بعد أن فتحت الهيئة السعودية للسياحة المجال للشركات ضمن موسم "صيف السعودية" (تنفّس)، لتقديم خدماتها السياحية في هذا المسار للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تتخذ عدداً من المحطات على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومن بينها محطة ينبع، عند شاطئ الرأس الأبيض.

وجاء اختيار "الرأس الأبيض" ضمن محطات توقف رحلات الكروز السياحية الفاخرة؛ نظير مواصفاتها الجمالية الفريدة التي تميزها عن غيرها من المواقع الأخرى، ويقع في بلدة الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر وتتميز بموقعها الجغرافي والساحلي وبرمالها الذهبية وشواطئها الهادئة الجميلة التي تمتاز بالمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية، وسحر شعابها المرجانية.

وسمي شاطئ "الرأس الأبيض" بهذا الاسم؛ نظراً لرماله البيضاء وأجوائه الهادئة، وبسواحلها غير العميقة في بعض مناطقه، والتي تظهر أجزاء من قاع البحر وأحياءه المائية عند حدوث الجَزْر لمسافات تصل أحيانا إلى 500 متر داخل المياه، وهو ما جعل منه أنسب الأماكن المميزة لهواة الصيد والاستجمام، والباحثين عن الهدوء والأجواء الصافية، وهو بالإضافة إلى ذلك يعد أحد أبرز نقاط تجمع الطيور المهاجرة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وتعد "الرأس" إحدى الوجهات السياحية المميزة، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بمنطقة المدينة المنورة، ومما أضفى لها ميزة تاريخية ما تحتضنه من آثار قديمة تشهد على حضارة عريقة، قامت على ميناء الجار الأثري (أهم موانئ الجزيرة العربية)، وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر.

ومن المعالم المميزة التي تحتضنها البلدة إلى جانب منطقة الرأس الأبيض، مثل شواطئ "أبوعود"، و"الوزيف"، و"المغارة"، و"المرسى"، و"جزيرة الطيور"، ومنطقتي "منطقة آثار الجار، والبريكة"، بالإضافة إلى نهاية شاطئ الرأس الأبيض (اللسان).

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
03:56 PM

"الرأس الأبيض".. مياه فيروزية ورمال ذهبية تُزين رحلات "الكروز" السياحية

إحدى الوجهات السياحية المميزة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بالمدينة المنورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,874

تستأنف رحلات الكروز البحرية نشاطها السياحي في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهةً نحو الشمال بعد أن فتحت الهيئة السعودية للسياحة المجال للشركات ضمن موسم "صيف السعودية" (تنفّس)، لتقديم خدماتها السياحية في هذا المسار للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تتخذ عدداً من المحطات على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومن بينها محطة ينبع، عند شاطئ الرأس الأبيض.

وجاء اختيار "الرأس الأبيض" ضمن محطات توقف رحلات الكروز السياحية الفاخرة؛ نظير مواصفاتها الجمالية الفريدة التي تميزها عن غيرها من المواقع الأخرى، ويقع في بلدة الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر وتتميز بموقعها الجغرافي والساحلي وبرمالها الذهبية وشواطئها الهادئة الجميلة التي تمتاز بالمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية، وسحر شعابها المرجانية.

وسمي شاطئ "الرأس الأبيض" بهذا الاسم؛ نظراً لرماله البيضاء وأجوائه الهادئة، وبسواحلها غير العميقة في بعض مناطقه، والتي تظهر أجزاء من قاع البحر وأحياءه المائية عند حدوث الجَزْر لمسافات تصل أحيانا إلى 500 متر داخل المياه، وهو ما جعل منه أنسب الأماكن المميزة لهواة الصيد والاستجمام، والباحثين عن الهدوء والأجواء الصافية، وهو بالإضافة إلى ذلك يعد أحد أبرز نقاط تجمع الطيور المهاجرة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وتعد "الرأس" إحدى الوجهات السياحية المميزة، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بمنطقة المدينة المنورة، ومما أضفى لها ميزة تاريخية ما تحتضنه من آثار قديمة تشهد على حضارة عريقة، قامت على ميناء الجار الأثري (أهم موانئ الجزيرة العربية)، وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر.

ومن المعالم المميزة التي تحتضنها البلدة إلى جانب منطقة الرأس الأبيض، مثل شواطئ "أبوعود"، و"الوزيف"، و"المغارة"، و"المرسى"، و"جزيرة الطيور"، ومنطقتي "منطقة آثار الجار، والبريكة"، بالإضافة إلى نهاية شاطئ الرأس الأبيض (اللسان).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,764
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة