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"القاسم": اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا تحت مظلّة القيادة الرشيدة

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان وازدهار تحت مظلة القيادة الرشيدة التي تتطلّع بشكل مستمر إلى الرقي بسمعة ومكان هذا الوطن الذي أصبح مثالًا يحتذى به في تحقيق النمو والنهضة والاستقرار على جميع الأصعدة.

وقال: نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم نحو مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة تستند إلى أرقى القيم الإنسانية والحضارية التي عززت روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين، ولنتذكّر دائماً أننا ما كنا لنصل لما نحن نعيشه اليوم لولا أن هناك تضحيات عظيمة وعطاءً غير محدود تم بذلهما طوال عقود من الزمن من قيادة هذا الوطن وأبنائه المخلصين.

وأضاف الدكتور القاسم: نحن في كل عام نستذكر هذه اللحظة لنسترجع معها مسيرة بناء هذا الوطن التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأكمل تلك المسيرة أبناؤه وأحفاده رغم المتغيرات التي عاشتها المملكة والعالم والصعوبات التي واجهت نمو هذا الوطن من افتقاد للثروات وأزمات اقتصادية وسياسية ومتغيرات عديدة، إلا أن همة قيادة هذا الوطن وأبنائه جعلت منه نموذجاً يحتذى به على جميع المستويات.

وتابع: لقد استمرت مسيرة البناء والنهضة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم من سمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لتطرق أبواب التقدم والتطور والنمو حتى طالت المجالات كافة وحققت إنجازات تنموية كبيرة؛ فقيادة هذا الوطن وعلى مرّ عقود من الزمن ظلّت متمسّكة بالأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، والمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وتكوين علاقات طيبة مع دول الجوار بما يحقق مصالح المملكة والمنطقة على حدٍ سواء.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على توظيف إمكانات هذا الوطن والاستفادة من طاقاته وشبابه وكوادره؛ لتحقيق مستقبل يليق بمكانة المملكة، مع التمسُّك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة التي تكفل لجميع المواطنين تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم": اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا تحت مظلّة القيادة الرشيدة
سبق

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان وازدهار تحت مظلة القيادة الرشيدة التي تتطلّع بشكل مستمر إلى الرقي بسمعة ومكان هذا الوطن الذي أصبح مثالًا يحتذى به في تحقيق النمو والنهضة والاستقرار على جميع الأصعدة.

وقال: نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم نحو مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة تستند إلى أرقى القيم الإنسانية والحضارية التي عززت روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين، ولنتذكّر دائماً أننا ما كنا لنصل لما نحن نعيشه اليوم لولا أن هناك تضحيات عظيمة وعطاءً غير محدود تم بذلهما طوال عقود من الزمن من قيادة هذا الوطن وأبنائه المخلصين.

وأضاف الدكتور القاسم: نحن في كل عام نستذكر هذه اللحظة لنسترجع معها مسيرة بناء هذا الوطن التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأكمل تلك المسيرة أبناؤه وأحفاده رغم المتغيرات التي عاشتها المملكة والعالم والصعوبات التي واجهت نمو هذا الوطن من افتقاد للثروات وأزمات اقتصادية وسياسية ومتغيرات عديدة، إلا أن همة قيادة هذا الوطن وأبنائه جعلت منه نموذجاً يحتذى به على جميع المستويات.

وتابع: لقد استمرت مسيرة البناء والنهضة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم من سمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لتطرق أبواب التقدم والتطور والنمو حتى طالت المجالات كافة وحققت إنجازات تنموية كبيرة؛ فقيادة هذا الوطن وعلى مرّ عقود من الزمن ظلّت متمسّكة بالأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، والمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وتكوين علاقات طيبة مع دول الجوار بما يحقق مصالح المملكة والمنطقة على حدٍ سواء.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على توظيف إمكانات هذا الوطن والاستفادة من طاقاته وشبابه وكوادره؛ لتحقيق مستقبل يليق بمكانة المملكة، مع التمسُّك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة التي تكفل لجميع المواطنين تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:37 PM

"القاسم": اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا تحت مظلّة القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان وازدهار تحت مظلة القيادة الرشيدة التي تتطلّع بشكل مستمر إلى الرقي بسمعة ومكان هذا الوطن الذي أصبح مثالًا يحتذى به في تحقيق النمو والنهضة والاستقرار على جميع الأصعدة.

وقال: نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم نحو مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة تستند إلى أرقى القيم الإنسانية والحضارية التي عززت روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين، ولنتذكّر دائماً أننا ما كنا لنصل لما نحن نعيشه اليوم لولا أن هناك تضحيات عظيمة وعطاءً غير محدود تم بذلهما طوال عقود من الزمن من قيادة هذا الوطن وأبنائه المخلصين.

وأضاف الدكتور القاسم: نحن في كل عام نستذكر هذه اللحظة لنسترجع معها مسيرة بناء هذا الوطن التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأكمل تلك المسيرة أبناؤه وأحفاده رغم المتغيرات التي عاشتها المملكة والعالم والصعوبات التي واجهت نمو هذا الوطن من افتقاد للثروات وأزمات اقتصادية وسياسية ومتغيرات عديدة، إلا أن همة قيادة هذا الوطن وأبنائه جعلت منه نموذجاً يحتذى به على جميع المستويات.

وتابع: لقد استمرت مسيرة البناء والنهضة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم من سمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- لتطرق أبواب التقدم والتطور والنمو حتى طالت المجالات كافة وحققت إنجازات تنموية كبيرة؛ فقيادة هذا الوطن وعلى مرّ عقود من الزمن ظلّت متمسّكة بالأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، والمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وتكوين علاقات طيبة مع دول الجوار بما يحقق مصالح المملكة والمنطقة على حدٍ سواء.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على توظيف إمكانات هذا الوطن والاستفادة من طاقاته وشبابه وكوادره؛ لتحقيق مستقبل يليق بمكانة المملكة، مع التمسُّك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته، وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة التي تكفل لجميع المواطنين تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

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