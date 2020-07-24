كرّم محافظ "ثار" التابعة لمنطقة نجران محمد عفيصان، رئيس بلدية المحافظة وليد محمد لسلوم، الذي انتهى تكليفه من منصبه، وتم تكليفه رئيساً لبلدية الوديعة؛ وذلك نظراً للجهود التي قدمها للمحافظة وإنجازاته وتطوير جميع المجالات التي تقوم بها البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.
محافظ ثار بنجران يكرّم رئيس البلدية بعد انتهاء تكليفه بمنصبه
نظير ما قدمه من إنجازات في جميع المجالات
كرّم محافظ "ثار" التابعة لمنطقة نجران محمد عفيصان، رئيس بلدية المحافظة وليد محمد لسلوم، الذي انتهى تكليفه من منصبه، وتم تكليفه رئيساً لبلدية الوديعة؛ وذلك نظراً للجهود التي قدمها للمحافظة وإنجازاته وتطوير جميع المجالات التي تقوم بها البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.
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محافظ ثار بنجران يكرّم رئيس البلدية بعد انتهاء تكليفه بمنصبهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-24
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
07:56 PM
محافظ ثار بنجران يكرّم رئيس البلدية بعد انتهاء تكليفه بمنصبه
نظير ما قدمه من إنجازات في جميع المجالات
كرّم محافظ "ثار" التابعة لمنطقة نجران محمد عفيصان، رئيس بلدية المحافظة وليد محمد لسلوم، الذي انتهى تكليفه من منصبه، وتم تكليفه رئيساً لبلدية الوديعة؛ وذلك نظراً للجهود التي قدمها للمحافظة وإنجازاته وتطوير جميع المجالات التي تقوم بها البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.
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