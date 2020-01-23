النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان" مُستنكراً من يُصوّرون غُسل موتاهم: هذه إساءة وتعدٍ عليهم

أكد رفضه هذا التصرف مشدداً على أن أي إنسان عاقل لا يرضى بذلك

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للإنكار على من يُصوّرون موتاهم عند الغسل، وينشرونها لعامة الناس محذراً من أن هذا التصوير فيه تعد ونوع إساءة لهم!!

جاء ذلك في رده على متصلة من البحرين على برنامج يستفتونك على قناة الرسالة سألت عن أمر تقول إنه منتشر ورأت أكثر من مقطع لأناس يصورون ميّتهم في وقت الغسل، فعندما يغسلونه يصورونه سواء يخرجون الوجه أو لا يخرجونه متسائلة: مثل هذه الأعمال هل تجوز؟

حيث أجاب "الخثلان": مثل هذه التصرفات فيها نوع إساءة لهذا الميت، فإن أي إنسان عاقل رشيد لا يرضى أَن يْصوّر وهو ميت عند تغسيله وتنشر هذه الصور لعامة الناس وهو على هذه الهيئة، بل حتى الإنسان الحي لا يرضى أن يُصوّر وهو يغتسل أو في وضع غير مناسب فكيف وهو ميت.

وأضاف الشيخ الخثلان: لذلك ينبغي الإنكار على هؤلاء وأن هذا فيه نوع إساءة إلى هذا الميت والمطلوب منهم أن يحسنوا إلى ميتهم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له، وفعل ما ينفع الميت من الدعاء والصدقة والعمرة والحج ونحو ذلك، أما تصويره ونشر هذه الصور أمام الناس فهو إساءة وتعد على هذا الميت.


عضو هيئة كبار العلماء سعد الخثلان تصوير الموتى عند الغسل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان" مُستنكراً من يُصوّرون غُسل موتاهم: هذه إساءة وتعدٍ عليهم
سبق

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للإنكار على من يُصوّرون موتاهم عند الغسل، وينشرونها لعامة الناس محذراً من أن هذا التصوير فيه تعد ونوع إساءة لهم!!

جاء ذلك في رده على متصلة من البحرين على برنامج يستفتونك على قناة الرسالة سألت عن أمر تقول إنه منتشر ورأت أكثر من مقطع لأناس يصورون ميّتهم في وقت الغسل، فعندما يغسلونه يصورونه سواء يخرجون الوجه أو لا يخرجونه متسائلة: مثل هذه الأعمال هل تجوز؟

حيث أجاب "الخثلان": مثل هذه التصرفات فيها نوع إساءة لهذا الميت، فإن أي إنسان عاقل رشيد لا يرضى أَن يْصوّر وهو ميت عند تغسيله وتنشر هذه الصور لعامة الناس وهو على هذه الهيئة، بل حتى الإنسان الحي لا يرضى أن يُصوّر وهو يغتسل أو في وضع غير مناسب فكيف وهو ميت.

وأضاف الشيخ الخثلان: لذلك ينبغي الإنكار على هؤلاء وأن هذا فيه نوع إساءة إلى هذا الميت والمطلوب منهم أن يحسنوا إلى ميتهم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له، وفعل ما ينفع الميت من الدعاء والصدقة والعمرة والحج ونحو ذلك، أما تصويره ونشر هذه الصور أمام الناس فهو إساءة وتعد على هذا الميت.


23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:14 AM

"الخثلان" مُستنكراً من يُصوّرون غُسل موتاهم: هذه إساءة وتعدٍ عليهم

أكد رفضه هذا التصرف مشدداً على أن أي إنسان عاقل لا يرضى بذلك

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
510

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للإنكار على من يُصوّرون موتاهم عند الغسل، وينشرونها لعامة الناس محذراً من أن هذا التصوير فيه تعد ونوع إساءة لهم!!

جاء ذلك في رده على متصلة من البحرين على برنامج يستفتونك على قناة الرسالة سألت عن أمر تقول إنه منتشر ورأت أكثر من مقطع لأناس يصورون ميّتهم في وقت الغسل، فعندما يغسلونه يصورونه سواء يخرجون الوجه أو لا يخرجونه متسائلة: مثل هذه الأعمال هل تجوز؟

حيث أجاب "الخثلان": مثل هذه التصرفات فيها نوع إساءة لهذا الميت، فإن أي إنسان عاقل رشيد لا يرضى أَن يْصوّر وهو ميت عند تغسيله وتنشر هذه الصور لعامة الناس وهو على هذه الهيئة، بل حتى الإنسان الحي لا يرضى أن يُصوّر وهو يغتسل أو في وضع غير مناسب فكيف وهو ميت.

وأضاف الشيخ الخثلان: لذلك ينبغي الإنكار على هؤلاء وأن هذا فيه نوع إساءة إلى هذا الميت والمطلوب منهم أن يحسنوا إلى ميتهم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له، وفعل ما ينفع الميت من الدعاء والصدقة والعمرة والحج ونحو ذلك، أما تصويره ونشر هذه الصور أمام الناس فهو إساءة وتعد على هذا الميت.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,216
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,129
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,217

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة