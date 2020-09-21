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في عقده السادس .. قائد فريق "دراج القنفذة " في رحلة من جدة إلى القنفذة

"المهابي" يقطع بدراجته 400 كم  احتفالاً باليوم الوطني الـ90

بدأ قائد فريق مجموعة مسار دراج القنفذة عمر عبده المهابي عصر يوم أمس الأحد رحلته بين محافظتي جدة والقنفذة بالدراجة الهوائية بمناسبة اليوم الوطني 90 والتي يقطع خلالها قرابة 400 كم.. حيث إن رياضة الدراجات الهوائية هواية "المهابي" الذي يبلغ من العمر 52 عاماً وهو ضابط متقاعد.

وقال "المهابي" لـ"سبق ": رحلتي تعبر عن اليوم الوطني حيث إن الوطن قدم لنا الكثير ويحق لنا ان نفخر ونعبر عن فرحتنا بهذا اليوم.

وحول حياته العملية تابع "المهابي":" أنا ضابط متقاعد من السلك العسكري خدمت في صفوف القوات المسلحة ومعلم لغة انجليزي في تخصصات القوات البحرية.. وعضو في نادي عسير للطيران الشراعي ، مؤكداً ان الحياة لاتقف على عمر معين وتعد الرياضة مطلباً مهماً للحفاظ على صحة الأبدان وسلامتها.

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في عقده السادس .. قائد فريق "دراج القنفذة " في رحلة من جدة إلى القنفذة
سبق

بدأ قائد فريق مجموعة مسار دراج القنفذة عمر عبده المهابي عصر يوم أمس الأحد رحلته بين محافظتي جدة والقنفذة بالدراجة الهوائية بمناسبة اليوم الوطني 90 والتي يقطع خلالها قرابة 400 كم.. حيث إن رياضة الدراجات الهوائية هواية "المهابي" الذي يبلغ من العمر 52 عاماً وهو ضابط متقاعد.

وقال "المهابي" لـ"سبق ": رحلتي تعبر عن اليوم الوطني حيث إن الوطن قدم لنا الكثير ويحق لنا ان نفخر ونعبر عن فرحتنا بهذا اليوم.

وحول حياته العملية تابع "المهابي":" أنا ضابط متقاعد من السلك العسكري خدمت في صفوف القوات المسلحة ومعلم لغة انجليزي في تخصصات القوات البحرية.. وعضو في نادي عسير للطيران الشراعي ، مؤكداً ان الحياة لاتقف على عمر معين وتعد الرياضة مطلباً مهماً للحفاظ على صحة الأبدان وسلامتها.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:35 PM

في عقده السادس .. قائد فريق "دراج القنفذة " في رحلة من جدة إلى القنفذة

"المهابي" يقطع بدراجته 400 كم  احتفالاً باليوم الوطني الـ90

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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بدأ قائد فريق مجموعة مسار دراج القنفذة عمر عبده المهابي عصر يوم أمس الأحد رحلته بين محافظتي جدة والقنفذة بالدراجة الهوائية بمناسبة اليوم الوطني 90 والتي يقطع خلالها قرابة 400 كم.. حيث إن رياضة الدراجات الهوائية هواية "المهابي" الذي يبلغ من العمر 52 عاماً وهو ضابط متقاعد.

وقال "المهابي" لـ"سبق ": رحلتي تعبر عن اليوم الوطني حيث إن الوطن قدم لنا الكثير ويحق لنا ان نفخر ونعبر عن فرحتنا بهذا اليوم.

وحول حياته العملية تابع "المهابي":" أنا ضابط متقاعد من السلك العسكري خدمت في صفوف القوات المسلحة ومعلم لغة انجليزي في تخصصات القوات البحرية.. وعضو في نادي عسير للطيران الشراعي ، مؤكداً ان الحياة لاتقف على عمر معين وتعد الرياضة مطلباً مهماً للحفاظ على صحة الأبدان وسلامتها.

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