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مكة.. مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية تحتضن "فعالية الإنعاش القلبي الرئوي"

تنظمه "صحة مكة" لكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين بالعالم

تحتضن مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، الأربعاء المقبل، فعالية الإنعاش القلبي الرئوي CPR في أكبر تجمع من المتدربين في مكان واحد بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن تستهدف أكثر من 16 ألف طالب من تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بالمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، ويسعدنا تسجيلكم وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط التالي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

وقال مدير صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير: "كن جزءاً في هذا الإنجاز، والذي سُيسجل بإذن الله لوطننا الغالي السعودية، وساهم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد، ويوم واحد في مكة المكرمة الأربعاء القادم ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن".

مكة المكرمة مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع فعالية الإنعاش القلبي الرئوي CPR وزارة الصحة صحة مكة تعليم مكة جامعة أم القرى

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مكة.. مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية تحتضن "فعالية الإنعاش القلبي الرئوي"
سبق

تحتضن مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، الأربعاء المقبل، فعالية الإنعاش القلبي الرئوي CPR في أكبر تجمع من المتدربين في مكان واحد بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن تستهدف أكثر من 16 ألف طالب من تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بالمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، ويسعدنا تسجيلكم وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط التالي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

وقال مدير صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير: "كن جزءاً في هذا الإنجاز، والذي سُيسجل بإذن الله لوطننا الغالي السعودية، وساهم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد، ويوم واحد في مكة المكرمة الأربعاء القادم ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:38 PM

مكة.. مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية تحتضن "فعالية الإنعاش القلبي الرئوي"

تنظمه "صحة مكة" لكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين بالعالم

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تحتضن مدينة عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، الأربعاء المقبل، فعالية الإنعاش القلبي الرئوي CPR في أكبر تجمع من المتدربين في مكان واحد بإشراف وتنظيم من صحة مكة المكرمة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن تستهدف أكثر من 16 ألف طالب من تعليم مكة المكرمة وجامعة أم القرى.

ودعا المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بالمشاركة والتسجيل في إنجاح الحدث ومحاولة كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المتدربين في الإنعاش القلبي الرئوي في وقت واحد ومكان واحد، ويسعدنا تسجيلكم وأخذ "كود" تفاعلي للمشاركة عبر الرابط التالي: https://krregistration.com/OnlineRegistration/CPR-GWR2020/

وقال مدير صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير: "كن جزءاً في هذا الإنجاز، والذي سُيسجل بإذن الله لوطننا الغالي السعودية، وساهم معنا في محاولة كسر الرقم العالمي من خلال تدريب أكبر عدد في مكان واحد، ويوم واحد في مكة المكرمة الأربعاء القادم ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن".

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