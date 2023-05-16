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بريطانيا.. 468 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 34466

أحصت 3451 إصابة جديدة وارتفع الإجمالي إلى 240161 حالة

أعلنت بريطانيا اليوم تسجيل 468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34466.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: إن 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 240161 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 2.489 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بريطانيا.. 468 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 34466
سبق

أعلنت بريطانيا اليوم تسجيل 468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34466.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: إن 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 240161 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 2.489 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:25 PM

بريطانيا.. 468 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 34466

أحصت 3451 إصابة جديدة وارتفع الإجمالي إلى 240161 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت بريطانيا اليوم تسجيل 468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34466.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان: إن 34466 شخصاً ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصاً.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنها أحصت 3451 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 240161 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 2.489 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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