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فيديو.. مراوح الرذاذ تنتشر بساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء على المصلين

لتوفير الراحة والطمأنينة للزوار خصوصًا مع ارتفاع حرارة الصيف

تبذل وكالة شؤون المسجد النبوي جهودًا كبيرة في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد النبوي والمتابعة على مدار الساعة، وتعمل على متابعة وتشغيل مراوح الرذاذ المائي في ساحات المسجد؛ من أجل تلطيف الأجواء على المصلين خصوصًا في فصل الصيف.

وأكد المشرف العام على الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف فيصل الصاعدي خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن نظام مراوح الرذاذ أنشئ عام ٢٠١٠ من أجل تلطيف الجو الخارجي وتخفيف الحرارة على المصلين في ساحات المسجد النبوي.

وكشف "الصاعدي" أن عدد المراوح في الساحات، ٤٣٦ مروحة موزعة في الساحات المختلفة؛ مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم شبكة مياه الرذاذ بشكل أسبوعي مع فحص عينة مراوح الرذاذ؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا، ويتم تشغيل المراوح قبل الصلوات بـ١٥ دقيقة وبعد الصلوات بـ١٥ دقيقة، ويوم الجمعة يتم تشغيل المراوح الساعة التاسعة صباحًا ويستهلك قرابة ٢٠٠ لتر في الساعة لكل عمود، ويحتوي العمود الواحد على مروحتين، مع وجود محطتين لتنقية المياه وخلوها من الأملاح والبكتيريا.

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فيديو.. مراوح الرذاذ تنتشر بساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء على المصلين
سبق

تبذل وكالة شؤون المسجد النبوي جهودًا كبيرة في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد النبوي والمتابعة على مدار الساعة، وتعمل على متابعة وتشغيل مراوح الرذاذ المائي في ساحات المسجد؛ من أجل تلطيف الأجواء على المصلين خصوصًا في فصل الصيف.

وأكد المشرف العام على الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف فيصل الصاعدي خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن نظام مراوح الرذاذ أنشئ عام ٢٠١٠ من أجل تلطيف الجو الخارجي وتخفيف الحرارة على المصلين في ساحات المسجد النبوي.

وكشف "الصاعدي" أن عدد المراوح في الساحات، ٤٣٦ مروحة موزعة في الساحات المختلفة؛ مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم شبكة مياه الرذاذ بشكل أسبوعي مع فحص عينة مراوح الرذاذ؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا، ويتم تشغيل المراوح قبل الصلوات بـ١٥ دقيقة وبعد الصلوات بـ١٥ دقيقة، ويوم الجمعة يتم تشغيل المراوح الساعة التاسعة صباحًا ويستهلك قرابة ٢٠٠ لتر في الساعة لكل عمود، ويحتوي العمود الواحد على مروحتين، مع وجود محطتين لتنقية المياه وخلوها من الأملاح والبكتيريا.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:34 AM

فيديو.. مراوح الرذاذ تنتشر بساحات المسجد النبوي لتلطيف الأجواء على المصلين

لتوفير الراحة والطمأنينة للزوار خصوصًا مع ارتفاع حرارة الصيف

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يوسف سفر - المدينة المنورة
1
1,288

تبذل وكالة شؤون المسجد النبوي جهودًا كبيرة في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد النبوي والمتابعة على مدار الساعة، وتعمل على متابعة وتشغيل مراوح الرذاذ المائي في ساحات المسجد؛ من أجل تلطيف الأجواء على المصلين خصوصًا في فصل الصيف.

وأكد المشرف العام على الساحات الخارجية للمسجد النبوي الشريف فيصل الصاعدي خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن نظام مراوح الرذاذ أنشئ عام ٢٠١٠ من أجل تلطيف الجو الخارجي وتخفيف الحرارة على المصلين في ساحات المسجد النبوي.

وكشف "الصاعدي" أن عدد المراوح في الساحات، ٤٣٦ مروحة موزعة في الساحات المختلفة؛ مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم شبكة مياه الرذاذ بشكل أسبوعي مع فحص عينة مراوح الرذاذ؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا، ويتم تشغيل المراوح قبل الصلوات بـ١٥ دقيقة وبعد الصلوات بـ١٥ دقيقة، ويوم الجمعة يتم تشغيل المراوح الساعة التاسعة صباحًا ويستهلك قرابة ٢٠٠ لتر في الساعة لكل عمود، ويحتوي العمود الواحد على مروحتين، مع وجود محطتين لتنقية المياه وخلوها من الأملاح والبكتيريا.

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