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القطار الترفيهي بكورنيش جازان يدهس فتاة..و"سعيدان" يوجِّه بإيقافه

تم نقلها للمستشفى بعد تعرُّضها لكسور عدة

تعرَّضت إحدى المتنزهات بالواجهة البحرية بكورنيش جازان الشمالي لحالة دهس من قِبل القطار الترفيهي الذي جُعل من ممر المشاة مسارًا له، وتم نقلها للمستشفى بعد تعرُّضها لكسور عدة. فيما وجَّه أمين جازان بإيقاف القطار.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن ابنته تبلغ من العمر 26، وكانت تتنزه مع ذويها في الواجهة البحرية، وتعرضت للدهس من قِبل القطار؛ وهو ما تسبب لها بكسور عدة في الضلع، وكذلك كسر في الحوض. مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب.

وبدورها صرحت أمانة جازان في تغريدة لها على تويتر بأن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أصدر توجيهًا بإيقاف قطار المستثمر في واجهة جازان البحرية للتأكد من وجود وسائل السلامة كافة في القطار، واستيفاء المستثمر الشروط كافة المبرمة في العقد.

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القطار الترفيهي بكورنيش جازان يدهس فتاة..و"سعيدان" يوجِّه بإيقافه
سبق

تعرَّضت إحدى المتنزهات بالواجهة البحرية بكورنيش جازان الشمالي لحالة دهس من قِبل القطار الترفيهي الذي جُعل من ممر المشاة مسارًا له، وتم نقلها للمستشفى بعد تعرُّضها لكسور عدة. فيما وجَّه أمين جازان بإيقاف القطار.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن ابنته تبلغ من العمر 26، وكانت تتنزه مع ذويها في الواجهة البحرية، وتعرضت للدهس من قِبل القطار؛ وهو ما تسبب لها بكسور عدة في الضلع، وكذلك كسر في الحوض. مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب.

وبدورها صرحت أمانة جازان في تغريدة لها على تويتر بأن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أصدر توجيهًا بإيقاف قطار المستثمر في واجهة جازان البحرية للتأكد من وجود وسائل السلامة كافة في القطار، واستيفاء المستثمر الشروط كافة المبرمة في العقد.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:33 PM

القطار الترفيهي بكورنيش جازان يدهس فتاة..و"سعيدان" يوجِّه بإيقافه

تم نقلها للمستشفى بعد تعرُّضها لكسور عدة

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فهد كاملي - جازان
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7,561

تعرَّضت إحدى المتنزهات بالواجهة البحرية بكورنيش جازان الشمالي لحالة دهس من قِبل القطار الترفيهي الذي جُعل من ممر المشاة مسارًا له، وتم نقلها للمستشفى بعد تعرُّضها لكسور عدة. فيما وجَّه أمين جازان بإيقاف القطار.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن ابنته تبلغ من العمر 26، وكانت تتنزه مع ذويها في الواجهة البحرية، وتعرضت للدهس من قِبل القطار؛ وهو ما تسبب لها بكسور عدة في الضلع، وكذلك كسر في الحوض. مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب.

وبدورها صرحت أمانة جازان في تغريدة لها على تويتر بأن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أصدر توجيهًا بإيقاف قطار المستثمر في واجهة جازان البحرية للتأكد من وجود وسائل السلامة كافة في القطار، واستيفاء المستثمر الشروط كافة المبرمة في العقد.

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