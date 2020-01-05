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تعاون بين "البيئة" و"الصناعة" للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة

فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف؛ توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة والمياه والزراعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة: نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.

وسيتم بموجب هذا التعاون تشكيلُ فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية، المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه؛ لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

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تعاون بين "البيئة" و"الصناعة" للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة
سبق

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف؛ توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة والمياه والزراعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة: نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.

وسيتم بموجب هذا التعاون تشكيلُ فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية، المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه؛ لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:43 PM

تعاون بين "البيئة" و"الصناعة" للمحافظة على الموارد الطبيعية بالمملكة

فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف؛ توقيع اتفاقية تعاون علمي وفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في المجالات المتعلقة بأبحاث البيئة والمياه والزراعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة: نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين والرئيس المكلف للهيئة المهندس خالد المديفر.

وسيتم بموجب هذا التعاون تشكيلُ فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، التي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية، المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه؛ لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

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