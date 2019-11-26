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قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد "المجرشي"

استُشهد في ميدان العز والكرامة أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه

نقل اليوم قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد يحيى زيلعي مجرشي، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه، والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبَّر اللواء العتيبي خلال زيارته أسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الكربوس بمركز الخشل التابعة لمحافظة الحرث عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبَّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

جازان محيا العتيبي قائد قيادة حرس الحدود بجازان الشهيد فهد مجرشي

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قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد "المجرشي"
سبق

نقل اليوم قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد يحيى زيلعي مجرشي، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه، والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبَّر اللواء العتيبي خلال زيارته أسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الكربوس بمركز الخشل التابعة لمحافظة الحرث عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبَّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:03 AM

قائد حرس الحدود بجازان ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الشهيد "المجرشي"

استُشهد في ميدان العز والكرامة أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل اليوم قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد يحيى زيلعي مجرشي، الذي استُشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه، والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبَّر اللواء العتيبي خلال زيارته أسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الكربوس بمركز الخشل التابعة لمحافظة الحرث عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبَّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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