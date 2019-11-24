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"يونيسف": أكثر من نصف أطفال لبنان لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام

زيادة إرسال الأسر أولادها إلى سوق العمل إلى 7 أضعاف

كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير صدر اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام منذ حلول أكتوبر الماضي، وسط تدهور كبير في الظروف المعيشية.

وبيّن "يونيسف" أن الأطفال تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي جعلت نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، وتهدد فرص حصول 700 ألف طفل على تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما يقرب من نصف الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب بحلول أكتوبر 2021، وأن ثلثها أشار إلى أن تكلفتها كانت عاملًا رئيسيًّا.

وأفاد بأن نسبة الأسر اللبنانية التي ترسل أطفالها إلى العمل زادت سبعة أمثال إلى سبعة في المائة بين أبريل وأكتوبر.

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"يونيسف": أكثر من نصف أطفال لبنان لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام
سبق

كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير صدر اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام منذ حلول أكتوبر الماضي، وسط تدهور كبير في الظروف المعيشية.

وبيّن "يونيسف" أن الأطفال تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي جعلت نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، وتهدد فرص حصول 700 ألف طفل على تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما يقرب من نصف الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب بحلول أكتوبر 2021، وأن ثلثها أشار إلى أن تكلفتها كانت عاملًا رئيسيًّا.

وأفاد بأن نسبة الأسر اللبنانية التي ترسل أطفالها إلى العمل زادت سبعة أمثال إلى سبعة في المائة بين أبريل وأكتوبر.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:22 PM

"يونيسف": أكثر من نصف أطفال لبنان لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام

زيادة إرسال الأسر أولادها إلى سوق العمل إلى 7 أضعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير صدر اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام منذ حلول أكتوبر الماضي، وسط تدهور كبير في الظروف المعيشية.

وبيّن "يونيسف" أن الأطفال تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي جعلت نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، وتهدد فرص حصول 700 ألف طفل على تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما يقرب من نصف الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب بحلول أكتوبر 2021، وأن ثلثها أشار إلى أن تكلفتها كانت عاملًا رئيسيًّا.

وأفاد بأن نسبة الأسر اللبنانية التي ترسل أطفالها إلى العمل زادت سبعة أمثال إلى سبعة في المائة بين أبريل وأكتوبر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

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