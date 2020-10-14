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صحة البيئة بـ"بلدية بارق" تصادر ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر

رصدت عدة مخالفات صحية خلال الجولات الرقابية على المطاعم وخاصة الشعبية

صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، اليوم الأربعاء، ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر.

وتفصيلًا، جاء ذلك بعد الجولات الرقابية التي قامت بها صباح اليوم، في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث رصدت عدة مخالفات صحية من خلال جولات المراقبين الصحيين على المطاعم وخاصة الشعبية وعلى مراكز التسوق التجارية في بارق والمراكز التابعة، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والنظافة العامة وجودة المواد المقدمة.

وتم مصادرة أكثر من ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر، وتم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهابت بلدية بارق بالمستهلكين الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية بالمحلات التجارية.

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صحة البيئة بـ"بلدية بارق" تصادر ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر
سبق

صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، اليوم الأربعاء، ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر.

وتفصيلًا، جاء ذلك بعد الجولات الرقابية التي قامت بها صباح اليوم، في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث رصدت عدة مخالفات صحية من خلال جولات المراقبين الصحيين على المطاعم وخاصة الشعبية وعلى مراكز التسوق التجارية في بارق والمراكز التابعة، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والنظافة العامة وجودة المواد المقدمة.

وتم مصادرة أكثر من ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر، وتم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهابت بلدية بارق بالمستهلكين الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية بالمحلات التجارية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:15 PM

صحة البيئة بـ"بلدية بارق" تصادر ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر

رصدت عدة مخالفات صحية خلال الجولات الرقابية على المطاعم وخاصة الشعبية

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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224

صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، اليوم الأربعاء، ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر.

وتفصيلًا، جاء ذلك بعد الجولات الرقابية التي قامت بها صباح اليوم، في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ حيث رصدت عدة مخالفات صحية من خلال جولات المراقبين الصحيين على المطاعم وخاصة الشعبية وعلى مراكز التسوق التجارية في بارق والمراكز التابعة، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والنظافة العامة وجودة المواد المقدمة.

وتم مصادرة أكثر من ٨٠ لترًا من العسل المعلب مجهول المصدر، وتم تطبيق الأنظمة حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهابت بلدية بارق بالمستهلكين الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية بالمحلات التجارية.

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