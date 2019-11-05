الأخضر الشاب يواجه نظيره الأفغاني في الخبر .. والدخول مجاني

في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا

يقص المنتخب السعودي تحت 19 عامًا شريط افتتاح مباريات المجموعة السادسة 2020 بمواجهة منتخب أفغانستان والتي تستضيف منافساتها مدينة الخبر بالفترة ما بين السادس وحتى العاشر من نوفمبر الجاري.

وتضم المجموعة السادسة إلى جوار المنتخب السعودي كلاً من منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان.

وسيلاقي الأخضر السعودي في ثاني مبارياته منتخب الهند يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، قبل أن يختتم مبارياته يوم الأحد القادم أمام نظيره الباكستاني.

وفي حديثه عن مواجهة منتخب أفغانستان قال المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح نهدف بكل تأكيد إلى التأهل لكأس آسيا مع تقديم المستوى الفني المميز الذي يعكس شخصية "الأخضر" المعروفة.

وتابع مجموعتنا في التصفيات من المجموعات القوية والتأهل فيها لن يكون يسيرًا لذا سيكون علينا بذل جهد أكبر، حيث نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وكلي أمل أن يظهروا في أتم جاهزيتهم ويقدموا المستويات العالية.

ويُذكر أنه يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.



وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر 2020.