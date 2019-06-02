"آل الشيح" يُثني على جهود الشؤون الإسلامية الدعوية بمكة

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومرافقيه (وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، ومساعد مدير عام الفرع الشيخ الدكتور عبدالله الجويبري، ومدير الدعوة والتوعية العلمية بفرع الوزارة الشيخ أسامة الصيقل)، سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في منزله بمكة المكرمة.

تخلل اللقاء كلمة ترحيبية من سماحة المفتي للحضور؛ مثنيًا على عمل الوزارة الدؤب الذي يشاهد للعيان ويُسمع عن جهودها بالآذان، وكذلك عن جهود الفرع في تحقيق جائزة التميز والمركز الأول في دورتها العاشرة، وجهود الفرع في تيسير الأعمال الخاصة بالدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية والدعوة الوسطية السليمة، ودور الدعاة في مكة ونشاطهم الدعوي الملموس، واهتمام الفرع بتحسين المساجد وفرشها وصيانتها على الوجه المطلوب، بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.