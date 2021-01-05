دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق السبت المقبل

توزع الأندية الـ 16 إلى مجموعتين ويتأهل الـ4 الأوائل من كل مجموعة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن إطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني لـ FIFA 21 - بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي الـ 16 في سلسلة مواجهات تجمع بين أبرز الأسماء في عالم FIFA 21 في المملكة، والتي ستبث عبر منصات البث الرقمية لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية YouTube وTwitch.

وفي التفاصيل، من المقرر أن يتم توزيع الأندية الـ 16 المشاركة إلى مجموعتين تضم فيها كل مجموعة ثمانية أندية؛ تخوض مبارياتها من دور واحد، على أن تتأهل الأندية الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتبدأ منافسات دور المجموعات يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير 2021، وستستمر حتى الأحد اليوم التالي لتحديد الفرق المتأهلة لدور الثمانية في الأسبوع المقبل.

وتُقام مواجهات ربع النهائي يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، ومواجهات نصف النهائي والنهائي يوم الأحد 17 يناير 2021 ليظفر باللقب بطل واحد متوج بشرف أغلى الكؤوس الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية: " يحمل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اسمًا غاليًا علينا كما أنه يجسد قوة الرياضة الإلكترونية التي من خلالها تستطيع جماهير الأندية السعودية والمحبة لهذه الرياضة التفاعل مع فرقها والحماس في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "المملكة متفوقة عالميًا في بطولات FIFA الإلكترونية، ولدينا مواهب تتنافس على بطولات عالمية، هذه البطولات الوطنية ستُسهم في اكتشاف وتطوير المزيد من المواهب التي ستمثلنا خير تمثيل".

ومن جانب آخر، أعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان عن سعادته بعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني وقال : "هذه النسخة الثانية من الدوري الإلكتروني الأغلى وهي نقطة مفصلية في عالم الرياضات الإلكترونية.. انتقلنا من تنظيم بطولات منقطعة إلى دوريات مستدامة ومجدولة تساعد على تنمية القطاع ككل".

وتصب مشاركات الأندية في الدوري الإلكتروني في مشوارهم لحصد المزيد من النقاط الإستراتيجية لدعم الأندية التي أعلنتها وزارة الرياضة في عام 2019، حيث سيتم منح نقاط لجميع الفرق المشاركة كما سيتم منح نقاط إضافية للفرق التي تحقق المراكز العليا.

يُذكر أن بطل العالم مساعد الدوسري وزميله بطل المملكة راكان المطيري حصدا لقب النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ممثلين لنادي الاتحاد.