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ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

استعرض معه العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره له.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره له.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
03:55 PM

ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

استعرض معه العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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2,961

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره له.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المستجدات الإقليمية.
وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.

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