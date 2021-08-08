النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎

للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎
سبق

أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:50 AM

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎

للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
1,401

أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,507
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,222

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة