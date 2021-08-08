وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎ سعود الدعجاني سبق 2021-08-08 أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي. وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط: noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:50 AM

"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية‎‎ للعام الدراسي الحالي.. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الإلكترونية





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أعلن تعليم جدة، صباح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وبيّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة في منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1442 هـ من خلال الرابط:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx