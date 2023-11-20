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جراحة متقدمة لعلاج مريضة من التهابات ونخر وتسوس عظمي مزمن بعسير

أجراها فريق طبي بالمستشفى المركزي باستخدام تقنية تُستخدم للمرة الأولى

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي بقيادة رئيس القسم استشاري جراحة العظام، الدكتور عوض سعيد شفلوت؛ عملية نوعية تجرى لأول مرة بالمستشفى لمريضة تعرضت قبل ٦ أشهر لكسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير، أنه تم مسبقاً علاج الحالة جراحياً بسيخ نخاعي قصير ولكون المريضة تعاني مرض السكري المزمن -غير متحكم فيه- خلال الفترة الماضية ما تسبّب في عدم التحام الكسر بالشكل الأمثل وتعرّضت لالتهاب عظمي مزمن وأدت الالتهابات إلى حدوث نخر وتسوس عظمي في رأس عظمة الفخذ.

وأضافت، أنه للأهمية البالغة لهذه الحالة فقد تم تأمين المباعد الأسمنتي المحتوي على المضاد الحيوي المفصلي لعظمة الورك، الذي تم توفيره لأول مرة بمستشفى عسير المركزي، وتعد هذه الطريقة من الطرق الطبية المبتكرة عالمياً، وتسمح للمريضة بالجلوس والحركة منذ أول يوم بعد العملية، حيث تحسنت حالة المريضة حالياً بشكل كبير -بفضل الله-.

وثمّن رئيس الفريق الطبي جهود استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي؛ في وضع الخطط العلاجية الناجحة لمعالجة التهابات المفاصل، والفريق المشارك استشاريي جراحة العظام والأورام الدكتور زكي الحفظي؛ والدكتور إبراهيم مفطري؛ وباقي الفريق الطبي المساند.

بدوره، قدّم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه لتأمين الاحتياجات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات بما يوفر خدمة صحية أفضل للمستفيدين، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح؛ على متابعته المستمرة.

مستشفى عسير المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة متقدمة لعلاج مريضة من التهابات ونخر وتسوس عظمي مزمن بعسير
سبق

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي بقيادة رئيس القسم استشاري جراحة العظام، الدكتور عوض سعيد شفلوت؛ عملية نوعية تجرى لأول مرة بالمستشفى لمريضة تعرضت قبل ٦ أشهر لكسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير، أنه تم مسبقاً علاج الحالة جراحياً بسيخ نخاعي قصير ولكون المريضة تعاني مرض السكري المزمن -غير متحكم فيه- خلال الفترة الماضية ما تسبّب في عدم التحام الكسر بالشكل الأمثل وتعرّضت لالتهاب عظمي مزمن وأدت الالتهابات إلى حدوث نخر وتسوس عظمي في رأس عظمة الفخذ.

وأضافت، أنه للأهمية البالغة لهذه الحالة فقد تم تأمين المباعد الأسمنتي المحتوي على المضاد الحيوي المفصلي لعظمة الورك، الذي تم توفيره لأول مرة بمستشفى عسير المركزي، وتعد هذه الطريقة من الطرق الطبية المبتكرة عالمياً، وتسمح للمريضة بالجلوس والحركة منذ أول يوم بعد العملية، حيث تحسنت حالة المريضة حالياً بشكل كبير -بفضل الله-.

وثمّن رئيس الفريق الطبي جهود استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي؛ في وضع الخطط العلاجية الناجحة لمعالجة التهابات المفاصل، والفريق المشارك استشاريي جراحة العظام والأورام الدكتور زكي الحفظي؛ والدكتور إبراهيم مفطري؛ وباقي الفريق الطبي المساند.

بدوره، قدّم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه لتأمين الاحتياجات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات بما يوفر خدمة صحية أفضل للمستفيدين، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح؛ على متابعته المستمرة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:45 PM

جراحة متقدمة لعلاج مريضة من التهابات ونخر وتسوس عظمي مزمن بعسير

أجراها فريق طبي بالمستشفى المركزي باستخدام تقنية تُستخدم للمرة الأولى

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بندر آل عوض - عسير
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1,792

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي بقيادة رئيس القسم استشاري جراحة العظام، الدكتور عوض سعيد شفلوت؛ عملية نوعية تجرى لأول مرة بالمستشفى لمريضة تعرضت قبل ٦ أشهر لكسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير، أنه تم مسبقاً علاج الحالة جراحياً بسيخ نخاعي قصير ولكون المريضة تعاني مرض السكري المزمن -غير متحكم فيه- خلال الفترة الماضية ما تسبّب في عدم التحام الكسر بالشكل الأمثل وتعرّضت لالتهاب عظمي مزمن وأدت الالتهابات إلى حدوث نخر وتسوس عظمي في رأس عظمة الفخذ.

وأضافت، أنه للأهمية البالغة لهذه الحالة فقد تم تأمين المباعد الأسمنتي المحتوي على المضاد الحيوي المفصلي لعظمة الورك، الذي تم توفيره لأول مرة بمستشفى عسير المركزي، وتعد هذه الطريقة من الطرق الطبية المبتكرة عالمياً، وتسمح للمريضة بالجلوس والحركة منذ أول يوم بعد العملية، حيث تحسنت حالة المريضة حالياً بشكل كبير -بفضل الله-.

وثمّن رئيس الفريق الطبي جهود استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي؛ في وضع الخطط العلاجية الناجحة لمعالجة التهابات المفاصل، والفريق المشارك استشاريي جراحة العظام والأورام الدكتور زكي الحفظي؛ والدكتور إبراهيم مفطري؛ وباقي الفريق الطبي المساند.

بدوره، قدّم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه لتأمين الاحتياجات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات بما يوفر خدمة صحية أفضل للمستفيدين، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح؛ على متابعته المستمرة.

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