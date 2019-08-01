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غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل ‏‫‏الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

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غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية
سبق

تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل ‏‫‏الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
06:37 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
06:57 PM

غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
9,671

تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل ‏‫‏الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,904
10 مليارات ..

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30,390
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200 مليون

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