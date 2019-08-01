غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.