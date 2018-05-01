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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حزيمي

استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب خالد بن حسن موسى حزيمي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية؛ ما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة أيدها الله.

كما عبَّر عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حزيمي
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب خالد بن حسن موسى حزيمي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية؛ ما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة أيدها الله.

كما عبَّر عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:58 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حزيمي

استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب خالد بن حسن موسى حزيمي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية؛ ما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة أيدها الله.

كما عبَّر عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

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