النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال يومين.. الجزائر تسجّل اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة

من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد

سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.

وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.

واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال يومين.. الجزائر تسجّل اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة
سبق

سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.

وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.

واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:54 PM

خلال يومين.. الجزائر تسجّل اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة

من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
639

سجلت الجزائر اندلاع 72 حريقًا في 14 محافظة منذ يوم أمس، من بينها 41 حريقًا لم يتم إخمادها بعد.

وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، في تصريح له اليوم، بأن هذه الحرائق أسفرت -حتى الآن- عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.

واستبعد المسؤول الجزائري أن يكون ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الوحيد في اندلاع كل هذه الحرائق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,317
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة