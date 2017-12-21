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أمير الباحة يستعرض خدمات النقل ويؤكد على الإطار الزمني للمشاريع

استمراراً لعمل غرفة عمليات ومتابعة حالة جميع المشاريع

رأس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اجتماع مناقشة أعمال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة وخططه المستقبلية، بحضور مدير عام الفرع المهندس مسفر بن مصلح المالكي، وعدد من منسوبي فرع وزارة النقل بالمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) بالإمارة، والتي دشّنها أمير المنطقة؛ بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع المشاريع.

وخلال الاجتماع اطلع أمير منطقة الباحة على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، كذلك المشاريع المتعثرة، والتي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة بالإمارة.

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة من قبل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تضمّنت المناقشة استكمال الطريق الدائري ومشروع ربط منطقة الباحة بطريق الرياض وعدد من المشاريع الجوهرية بالمنطقة.

إلى هذا، اطّلع أمير المنطقة على سير المشاريع والإجراءات المتخذة عليها والحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع، وضمان دخولها للخدمة؛ للاستفادة منها بما يخدم أهالي ومقيمي منطقة الباحة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع، والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.

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أمير الباحة يستعرض خدمات النقل ويؤكد على الإطار الزمني للمشاريع
سبق

رأس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اجتماع مناقشة أعمال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة وخططه المستقبلية، بحضور مدير عام الفرع المهندس مسفر بن مصلح المالكي، وعدد من منسوبي فرع وزارة النقل بالمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) بالإمارة، والتي دشّنها أمير المنطقة؛ بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع المشاريع.

وخلال الاجتماع اطلع أمير منطقة الباحة على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، كذلك المشاريع المتعثرة، والتي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة بالإمارة.

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة من قبل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تضمّنت المناقشة استكمال الطريق الدائري ومشروع ربط منطقة الباحة بطريق الرياض وعدد من المشاريع الجوهرية بالمنطقة.

إلى هذا، اطّلع أمير المنطقة على سير المشاريع والإجراءات المتخذة عليها والحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع، وضمان دخولها للخدمة؛ للاستفادة منها بما يخدم أهالي ومقيمي منطقة الباحة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع، والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:32 PM

أمير الباحة يستعرض خدمات النقل ويؤكد على الإطار الزمني للمشاريع

استمراراً لعمل غرفة عمليات ومتابعة حالة جميع المشاريع

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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رأس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اجتماع مناقشة أعمال فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة وخططه المستقبلية، بحضور مدير عام الفرع المهندس مسفر بن مصلح المالكي، وعدد من منسوبي فرع وزارة النقل بالمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مخرجات (غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة) بالإمارة، والتي دشّنها أمير المنطقة؛ بهدف الاطلاع ومتابعة حالة جميع المشاريع.

وخلال الاجتماع اطلع أمير منطقة الباحة على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، كذلك المشاريع المتعثرة، والتي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة عمليات متابعة مشاريع المنطقة بالإمارة.

وتطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة من قبل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تضمّنت المناقشة استكمال الطريق الدائري ومشروع ربط منطقة الباحة بطريق الرياض وعدد من المشاريع الجوهرية بالمنطقة.

إلى هذا، اطّلع أمير المنطقة على سير المشاريع والإجراءات المتخذة عليها والحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع، وضمان دخولها للخدمة؛ للاستفادة منها بما يخدم أهالي ومقيمي منطقة الباحة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع، والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.

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