احتفل العقيد يوسف بن عبدالله القرشي بزواج نجله الملازم أول مهندس "سلمان" على ابنة الشيخ محمد أحمد القرشي بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط لفيف من أهالي العروسين والأصدقاء.
"القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدة
احتفل العقيد يوسف بن عبدالله القرشي بزواج نجله الملازم أول مهندس "سلمان" على ابنة الشيخ محمد أحمد القرشي بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط لفيف من أهالي العروسين والأصدقاء.
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"القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-17
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
09:01 PM
"القرشي" يحتفل بزواج نجله بجدة
احتفل العقيد يوسف بن عبدالله القرشي بزواج نجله الملازم أول مهندس "سلمان" على ابنة الشيخ محمد أحمد القرشي بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط لفيف من أهالي العروسين والأصدقاء.
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