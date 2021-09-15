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كدفعة أولى.. "أيتام تبوك" توزع 410 جهاز لوحي على مستفيديها الطلاب

بتبرع من "الموارد البشرية" و"أهل الخير" ضمن برنامج "عطاؤنا مستمر"

سبق - تبوك: بدأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك بتوزيع (٤١٠) جاهز لوحي (تابلت) على مستفيديها الأيتام الطلاب والطالبات ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” الذي تنفذه الجمعية في عدة مجالات تعود بالنفع على الأيتام.

وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع الدفعة الأولى في حفل أُقيم بهذه المناسبة مساء اليوم بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، ومدير عام التعليم المكلّف بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير ورئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام طلال الفقير أن الجمعية ماضية في خدمة الأيتام في المنطقة ومساعدتهم ودعمهم وتمكينهم وتدريبهم والاهتمام بتعليمهم، بالإضافة إلى رعاية أسر الأيتام ماديًا ومعنويًا.

وقال إن ما تمّ من توزيع ٤١٠ جهاز لوحي (تابلت) يأتي ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” والذي هو أحد البرامج التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام وأسرهم، وفي هذه المبادرة تم توفير الأجهزة لدعم أبنائنا وبناتنا مستفيدي الجمعية في منصاتهم التعليمية ودعمهم في مسيرتهم العلمية.

منوهًا بأن قيمة الأجهزة تم توفيرها بتبرع مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجزء آخر بتبرع من فاعلي الخير أهل البذل والعطاء جزاهم الله خيرًا جميعًا.

واختتم “الفقير” كلمته بشكر كل من أسهم وتبرع، وكل من شارك بالحضور اليوم، وقال: “أنتهز هذه الفرصة لأرفع الشكر لسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك الذي دائمًا يشعرنا بأنه أب لكل الأيتام بالسؤال عنهم ودعمهم ورعايتهم".

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كدفعة أولى.. "أيتام تبوك" توزع 410 جهاز لوحي على مستفيديها الطلاب
سبق

سبق - تبوك: بدأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك بتوزيع (٤١٠) جاهز لوحي (تابلت) على مستفيديها الأيتام الطلاب والطالبات ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” الذي تنفذه الجمعية في عدة مجالات تعود بالنفع على الأيتام.

وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع الدفعة الأولى في حفل أُقيم بهذه المناسبة مساء اليوم بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، ومدير عام التعليم المكلّف بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير ورئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام طلال الفقير أن الجمعية ماضية في خدمة الأيتام في المنطقة ومساعدتهم ودعمهم وتمكينهم وتدريبهم والاهتمام بتعليمهم، بالإضافة إلى رعاية أسر الأيتام ماديًا ومعنويًا.

وقال إن ما تمّ من توزيع ٤١٠ جهاز لوحي (تابلت) يأتي ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” والذي هو أحد البرامج التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام وأسرهم، وفي هذه المبادرة تم توفير الأجهزة لدعم أبنائنا وبناتنا مستفيدي الجمعية في منصاتهم التعليمية ودعمهم في مسيرتهم العلمية.

منوهًا بأن قيمة الأجهزة تم توفيرها بتبرع مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجزء آخر بتبرع من فاعلي الخير أهل البذل والعطاء جزاهم الله خيرًا جميعًا.

واختتم “الفقير” كلمته بشكر كل من أسهم وتبرع، وكل من شارك بالحضور اليوم، وقال: “أنتهز هذه الفرصة لأرفع الشكر لسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك الذي دائمًا يشعرنا بأنه أب لكل الأيتام بالسؤال عنهم ودعمهم ورعايتهم".

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:17 PM

كدفعة أولى.. "أيتام تبوك" توزع 410 جهاز لوحي على مستفيديها الطلاب

بتبرع من "الموارد البشرية" و"أهل الخير" ضمن برنامج "عطاؤنا مستمر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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سبق - تبوك: بدأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك بتوزيع (٤١٠) جاهز لوحي (تابلت) على مستفيديها الأيتام الطلاب والطالبات ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” الذي تنفذه الجمعية في عدة مجالات تعود بالنفع على الأيتام.

وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع الدفعة الأولى في حفل أُقيم بهذه المناسبة مساء اليوم بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، ومدير عام التعليم المكلّف بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير ورئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام طلال الفقير أن الجمعية ماضية في خدمة الأيتام في المنطقة ومساعدتهم ودعمهم وتمكينهم وتدريبهم والاهتمام بتعليمهم، بالإضافة إلى رعاية أسر الأيتام ماديًا ومعنويًا.

وقال إن ما تمّ من توزيع ٤١٠ جهاز لوحي (تابلت) يأتي ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر” والذي هو أحد البرامج التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام وأسرهم، وفي هذه المبادرة تم توفير الأجهزة لدعم أبنائنا وبناتنا مستفيدي الجمعية في منصاتهم التعليمية ودعمهم في مسيرتهم العلمية.

منوهًا بأن قيمة الأجهزة تم توفيرها بتبرع مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجزء آخر بتبرع من فاعلي الخير أهل البذل والعطاء جزاهم الله خيرًا جميعًا.

واختتم “الفقير” كلمته بشكر كل من أسهم وتبرع، وكل من شارك بالحضور اليوم، وقال: “أنتهز هذه الفرصة لأرفع الشكر لسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك الذي دائمًا يشعرنا بأنه أب لكل الأيتام بالسؤال عنهم ودعمهم ورعايتهم".

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