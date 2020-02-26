6 من ألمع نجوم WWE يتنافسون على"بطولة طويق" في عرض سوبرشوداون

بايلي تدافع عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي

تستضيف الرياض يوم الخميس عرض WWE سوبر شوداون والذي يشهد دفاع بطلا راو للتاج تيم ، سيث رولينز وبودي ميرفي تيم عن لقبها أمام فريق ذا ستريت بروفيتس وذلك يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري.

فيما ستدافع بايلي عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي في عرض WWE سوبر شوداون وهو العرض الذي سيُقام في قاعة محمد عبده بالرياض بوليفارد ويمكن للجميع شراء التذاكر الآن عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريالاً سعوديًا.

عرض سوبر شوداون سوف يشهد مجموعة من النزالات المثيرة وهي:

نزال على لقب WWE : بين بروك ليسنر وريكوشيه

نزال على لقب اليونيفرسال: بين "ذا فيند" براي وايت وجولدبيرج

نزال قفص حديدي: بين رومان رينز وكينج كوربن

نزال على لقب سماكداون للفرق: بين ذا نيو داي وذا ميز وجون موريسون

نزال على لقب راو الفرق بين سيث رولينز وميرفي ضد ستريت بروفيتس



نزال جانتلت على بطولة طويق الأولى من نوعها: أي جاي ستايلز ضد بوبي لاشلي ضد روسيف ضد آر تروث ضد إيريك روان ضد بطل الولايات المتحدة أندرادي.



