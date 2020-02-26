النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

6 من ألمع نجوم WWE يتنافسون على"بطولة طويق" في عرض سوبرشوداون

بايلي تدافع عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي

تستضيف الرياض يوم الخميس عرض WWE سوبر شوداون والذي يشهد دفاع بطلا راو للتاج تيم ، سيث رولينز وبودي ميرفي تيم عن لقبها أمام فريق ذا ستريت بروفيتس وذلك يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري.

فيما ستدافع بايلي عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي في عرض WWE سوبر شوداون وهو العرض الذي سيُقام في قاعة محمد عبده بالرياض بوليفارد ويمكن للجميع شراء التذاكر الآن عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريالاً سعوديًا.

عرض سوبر شوداون سوف يشهد مجموعة من النزالات المثيرة وهي:

نزال على لقب WWE : بين بروك ليسنر وريكوشيه

نزال على لقب اليونيفرسال: بين "ذا فيند" براي وايت وجولدبيرج

نزال قفص حديدي: بين رومان رينز وكينج كوربن

نزال على لقب سماكداون للفرق: بين ذا نيو داي وذا ميز وجون موريسون

نزال على لقب راو الفرق بين سيث رولينز وميرفي ضد ستريت بروفيتس


نزال جانتلت على بطولة طويق الأولى من نوعها: أي جاي ستايلز ضد بوبي لاشلي ضد روسيف ضد آر تروث ضد إيريك روان ضد بطل الولايات المتحدة أندرادي.


الرياض المصارعة WWE سماكداون بوليفارد بطولة طويق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
6 من ألمع نجوم WWE يتنافسون على"بطولة طويق" في عرض سوبرشوداون
سبق

تستضيف الرياض يوم الخميس عرض WWE سوبر شوداون والذي يشهد دفاع بطلا راو للتاج تيم ، سيث رولينز وبودي ميرفي تيم عن لقبها أمام فريق ذا ستريت بروفيتس وذلك يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري.

فيما ستدافع بايلي عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي في عرض WWE سوبر شوداون وهو العرض الذي سيُقام في قاعة محمد عبده بالرياض بوليفارد ويمكن للجميع شراء التذاكر الآن عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريالاً سعوديًا.

عرض سوبر شوداون سوف يشهد مجموعة من النزالات المثيرة وهي:

نزال على لقب WWE : بين بروك ليسنر وريكوشيه

نزال على لقب اليونيفرسال: بين "ذا فيند" براي وايت وجولدبيرج

نزال قفص حديدي: بين رومان رينز وكينج كوربن

نزال على لقب سماكداون للفرق: بين ذا نيو داي وذا ميز وجون موريسون

نزال على لقب راو الفرق بين سيث رولينز وميرفي ضد ستريت بروفيتس


نزال جانتلت على بطولة طويق الأولى من نوعها: أي جاي ستايلز ضد بوبي لاشلي ضد روسيف ضد آر تروث ضد إيريك روان ضد بطل الولايات المتحدة أندرادي.


26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:29 AM

6 من ألمع نجوم WWE يتنافسون على"بطولة طويق" في عرض سوبرشوداون

بايلي تدافع عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,507

تستضيف الرياض يوم الخميس عرض WWE سوبر شوداون والذي يشهد دفاع بطلا راو للتاج تيم ، سيث رولينز وبودي ميرفي تيم عن لقبها أمام فريق ذا ستريت بروفيتس وذلك يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري.

فيما ستدافع بايلي عن لقب سيدات سماكداون أمام ناعومي في عرض WWE سوبر شوداون وهو العرض الذي سيُقام في قاعة محمد عبده بالرياض بوليفارد ويمكن للجميع شراء التذاكر الآن عبر موقع www.TicketMX.com بأسعار تبدأ من 25 ريالاً سعوديًا.

عرض سوبر شوداون سوف يشهد مجموعة من النزالات المثيرة وهي:

نزال على لقب WWE : بين بروك ليسنر وريكوشيه

نزال على لقب اليونيفرسال: بين "ذا فيند" براي وايت وجولدبيرج

نزال قفص حديدي: بين رومان رينز وكينج كوربن

نزال على لقب سماكداون للفرق: بين ذا نيو داي وذا ميز وجون موريسون

نزال على لقب راو الفرق بين سيث رولينز وميرفي ضد ستريت بروفيتس


نزال جانتلت على بطولة طويق الأولى من نوعها: أي جاي ستايلز ضد بوبي لاشلي ضد روسيف ضد آر تروث ضد إيريك روان ضد بطل الولايات المتحدة أندرادي.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,242
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,942

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة